Стало відомо, якими будуть iPhone 16 Pro та 16 Pro Max — оприлюднено перші рендери

iPhone 16 Pro та 16 Pro Max. Фото: MacRumors

Восени 2024 року компанія Apple традиційно презентує нові моделі смартфонів. У мережі вже з'явилися перші рендери майбутніх iPhone 16 Pro і 16 Pro Max.

Про це пише MacRumors.

Читайте також:

Який вигляд матиме iPhone 16

Загалом Apple планує зберегти загальний дизайн, що був вперше представлений на iPhone 11 Pro. Відомо, що значних змін у зовнішньому вигляді смартфонів не буде, проте розробники готують дещо новеньке.

iPhone 16 Pro та 16 Pro Max. Фото: MacRumors

Зокрема, вперше за багато років смартфони збільшать в розмірах — цьогорічні "про" версії матимуть 6,3- і 6,9-дюймові дисплеї. А розміри базових моделей залишаться незмінними.

Таким чином більший корпус дозволить розмістити перископ в корпусі 16 Pro. Також нові розміри дозволять встановити більші батареї з кращою ємністю.

Кнопка "Дія", що стала головною фішкою моделі 15 Pro — залишиться.

iPhone 16 Pro та 16 Pro Max. Фото: MacRumors

Проте з іншого боку внизу повинна з'явитися ще одна кнопка — вона буде відповідати за запуск камери і зйомку відеороликів.

iPhone 16 Pro та 16 Pro Max. Фото: MacRumors

Серед основних нововведень лінійки iPhone 16 — штучний інтелект та суперпотужні чипсети. Крім того, iOS 18 матиме найбільше оновлення за останні роки.

Також, ймовірно, компанія змінить систему охолодження в нових смартфонах, аби вони не перегрівалися навіть при пікових навантаженнях, на відміну від iPhone 15.

Нагадаємо, що iPhone отримав новий чохол з вбудованою клавіатурою. Вона кріпиться через порт USB-C або Lightning на iPhone та перетворює його на наддовгий пристрій. Коштує аксесуар 139 доларів.

Також ми писали, що у 2025 році iPhone 17 і iPhone 17 Plus нарешті отримають дисплеї з адаптивною частотою оновлення 120 Гц, замість ганебних 60 Гц панелей попередніх версій базових смартфонів Apple. Крім того, у преміальних моделей з'явиться краща селфі-камера.