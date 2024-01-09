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Apple оголосила дату презентації пристрою, який компанія розробляла сім років

9 січня 2024 11:10
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Шлях довжиною 7 років: Apple почне продажі довгоочікуваного гаджета у лютому 2024 року
Демонстраційний ролик показує вражаючі можливості Vision Pro. Фото: apple
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Після презентації своєї AR/VR-гарнітури в червні минулого року, компанія Apple готова випустити Vision Pro за ціною 3499 доларів у світ. Довгоочікувані продажі розпочнуться 2 лютого в США, а попередні замовлення можна розміщувати вже з 19 січня.

Про це повідомив The Verge.

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Базова модель Vision Pro з 256 ГБ пам'яті коштує 3499 доларів (тобто передбачаються й дорожчі комплектації) та продається з аксесуарами:

  • ремінці Solo Knit Band та Dual Loop Band для індивідуального налаштування пристрою;
  • ущільнювальні подушечки;
  • чохол для Apple Vision Pro;
  • полірувальна тканина для екранів;
  • акумулятор;
  • зарядний кабель USB-C та адаптер живлення USB-C.

За 99 доларів можна придбати додаткові оптичні лінзи Zeiss, а для людей з поганим зором — рецептурні лінзи за 149 доларів.

Характеристики гарнітури

  • Vision Pro пропонує 4K-дисплей для кожного ока і дозволяє перемикатися між доповненою реальністю (AR) і віртуальною реальністю (VR) за допомогою циферблата, розташованого на бічній стороні гарнітури.
  • Гарнітура працює на базі двох мікросхем: власної розробки Apple M2 та нової R1, яка призначена для обробки даних з вбудованих датчиків, камер і мікрофонів.
  • Користувачі можуть переміщатися по інтерфейсу безконтактно, позаяк пристрій підтримує відстеження рухів очей, голови та рук.

Vision Pro призначений

  • для взаємодії зі звичними додатками, наприклад, FaceTime, Фото та Фільми;
  • для перегляду просторових відео, записаних на iPhone 15 Pro;
  • для перегляду понад 150 3D-фільмів через додаток Apple TV.

Така інтеграція можлива завдяки тому, що гарнітура працює під управлінням visionOS — нової операційної системи Apple.

Демонстраційний ролик показує вражаючі можливості Vision Pro. Питання лише в тому, чи достатньо цього, щоб переконати користувачів придбати її за ціною, яку встановив Apple.

Раніше ми писали про п'ять дивовижних пристроїв та функцій Apple у 2024 році. Також експерти проаналізували усі провали Apple на тлі здобутків компанії у 2023 році.

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