Шлях довжиною 7 років: Apple почне продажі довгоочікуваного гаджета у лютому 2024 року

Демонстраційний ролик показує вражаючі можливості Vision Pro. Фото: apple

Після презентації своєї AR/VR-гарнітури в червні минулого року, компанія Apple готова випустити Vision Pro за ціною 3499 доларів у світ. Довгоочікувані продажі розпочнуться 2 лютого в США, а попередні замовлення можна розміщувати вже з 19 січня.

Про це повідомив The Verge.

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Базова модель Vision Pro з 256 ГБ пам'яті коштує 3499 доларів (тобто передбачаються й дорожчі комплектації) та продається з аксесуарами:

ремінці Solo Knit Band та Dual Loop Band для індивідуального налаштування пристрою;

ущільнювальні подушечки;

чохол для Apple Vision Pro;

полірувальна тканина для екранів;

акумулятор;

зарядний кабель USB-C та адаптер живлення USB-C.

За 99 доларів можна придбати додаткові оптичні лінзи Zeiss, а для людей з поганим зором — рецептурні лінзи за 149 доларів.

Характеристики гарнітури

Vision Pro пропонує 4K-дисплей для кожного ока і дозволяє перемикатися між доповненою реальністю (AR) і віртуальною реальністю (VR) за допомогою циферблата, розташованого на бічній стороні гарнітури.

Гарнітура працює на базі двох мікросхем: власної розробки Apple M2 та нової R1, яка призначена для обробки даних з вбудованих датчиків, камер і мікрофонів.

Користувачі можуть переміщатися по інтерфейсу безконтактно, позаяк пристрій підтримує відстеження рухів очей, голови та рук.

Vision Pro призначений

для взаємодії зі звичними додатками, наприклад, FaceTime, Фото та Фільми;

для перегляду просторових відео, записаних на iPhone 15 Pro;

для перегляду понад 150 3D-фільмів через додаток Apple TV.

Така інтеграція можлива завдяки тому, що гарнітура працює під управлінням visionOS — нової операційної системи Apple.

Демонстраційний ролик показує вражаючі можливості Vision Pro. Питання лише в тому, чи достатньо цього, щоб переконати користувачів придбати її за ціною, яку встановив Apple.

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