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Головні новинки 2024 від Sony — огляд

10 січня 2024 12:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Головні новинки 2024 від Sony — огляд
Люди на виставці Sony. Ілюстративне фото: pushsquare.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Лас-Вегасі, США від 9 до 12 січня проходить виставка побутової електроніки Consumer Electronics Show. Зокрема, і компанія Sony представила свої винаходи на CES 2024. Головними анонсами цього року стали VR/AR-гарнітура, електромобіль та оновлення для PlayStation.

Про це повідомляє Tech Raptor.

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Рекордна кількість користувачів PlayStation Network

Компанія вказала, що впродовж грудня 2023 року кількість користувачів PlayStation Network стала рекордною. Йдеться про 123 млн юзерів. 

За словами гендиректора Sony Corporation Кенічіро Йошіди, PlayStation "продовжує розширювати свої можливості як найкращого місця для гри, пропонуючи ще більший доступ до ігрового досвіду".

Він зазначив, що серіали "Останні з нас" та Twisted Metal за мативами ігор PlayStation набули не аби якої популярності серед глядачів і тому в компанії вирішили створити ще по одному сезону для серіалів.

Йошіда розкрив деталі створення серіалів God of War для Amazon та Horizon від Netflix. Він відзначив, що уже триває робота над сценаріями.

У мережі також поширили ексклюзивні кадри екранізації гри Gravity Rush від Japan Studio.

VR/AR-гарнітура Sony для дизайнерів та контентмейкерів

Компанія Sony представила свою VR-гарнітуру змішаної реальності. Наразі назва гаджета ще не відома. Проте щодо характеристик, то VR/AR-гарнітура отримає 4К OLED дисплеї з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2. Відтак девайс зможе бути незалежним від консолі.

Як вказав, Йошіда, головною функцією гаджета є саме створення контенту, а не використання для ігор.

VR/AR-гарнітура Sony
VR/AR-гарнітура Sony. Фото: Sony

"Ми раді оголосити про нове рішення для створення просторового контенту. З чітким зображенням та інтуїтивно зрозумілою взаємодією для 3D-дизайну.
Наразі мало що відомо про VR/AR-гарнітуру від Sony і тому варто чекати подальших новин. Однак компанія готується до її випуску у 2024 році", — додав гендиректор компанії.

Електромобіль від Sony

Sony представила новий електрокар, яким можна керувати за допомогою DealSense. А також був показаний зразок електромобіля Afeela, створеного спільно з Honda. Ним можна керувати за допомогою контролера для PlayStation 5. 

Зазначається, що це лише концепт авто, а перші зразки очікуються у 2026 році.

Електрокар Afeela
Електрокар Afeela. Фото: HT Tech
Електрокар Afeela
Електрокар Afeela. Фото: HT Tech

Нагадаємо, Samsung продемонструвала перший у світі прозорий MicroLED-екран під час виставки CES 2024. Поки що компанія не розповідає ані про ціну, ані навіть, коли технологія з'явиться на побутових пристроях.

Додамо, компанія Xreal на виставці CES 2024 представила нові окуляри доповненої реальності Xreal Air 2 Ultra. Виробники стверджують, що характеристики Air 2 Ultra за ціною 699 доларів роблять пристрій переконливою альтернативою гарнітурі Apple Vision Pro вартістю 3 499 доларів.

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