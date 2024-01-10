Главные новинки 2024 от Sony — обзор

Люди на выставке Sony. Иллюстративное фото: pushsquare.com

В Лас-Вегасе, США с 9 по 12 января проходит выставка бытовой электроники Consumer Electronics Show. В частности, компания Sony представила свои изобретения на CES 2024. Главными анонсами этого года стали VR/AR-гарнитура, электромобиль и обновление для PlayStation.

Об этом сообщает Tech Raptor.

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Рекордное количество пользователей PlayStation Network

Компания указала, что в течение декабря 2023 года количество пользователей PlayStation Network стало рекордным. Речь идет о 123 млн юзеров.

По словам гендиректора Sony Corporation Кенчирио Йошиды, PlayStation "продолжает расширять свои возможности как лучшее место для игры, предлагая еще больший доступ к игровому опыту".

Он отметил, что сериалы "Последние из нас" и Twisted Metal по мотивам игр PlayStation приобрели популярность среди зрителей и поэтому в компании решили создать еще по одному сезону для сериалов.

Йошида вскрыл детали создания сериалов God of War для Amazon и Horizon от Netflix. Он отметил, что уже идет работа над сценариями.

В сети также были распространили эксклюзивные кадры экранизации игры Gravity Rush от Japan Studio.

Gravity Rush film seemingly shown during Sony's CES presentation pic.twitter.com/DznEdMVpdH — Wario64 (@Wario64) January 9, 2024

VR/AR-гарнитура Sony для дизайнеров и контентмейкеров

Компания Sony представила свою VR-гарнитуру смешанной реальности. Название гаджета еще не известно. Однако по характеристикам VR/AR-гарнитура получит 4К OLED дисплеи с чипом Snapdragon XR2+ Gen 2. Следовательно, устройство сможет быть независимым от консоли.

Как указал Йошида, главной функцией гаджета является само создание контента, а не использование для игр.

VR/AR-гарнитура Sony. Фото: Sony

"Мы рады объявить о новом решении для создания пространственного контента. С четким изображением и интуитивно понятным взаимодействием для 3D-дизайна. Пока мало что известно о VR/AR-гарнитуре от Sony и поэтому стоит ожидать дальнейших новостей. Однако компания готовится к ее выпуску в 2024 году", — добавил гендиректор компании.

Электромобиль от Sony

Sony представила новый электрокар, которым можно управлять с помощью DealSense. А также был показан образец электромобиля Afeela, созданного совместно с Honda. Им можно управлять с помощью контроллера PlayStation 5.

Это лишь концепт авто, а первые образцы ожидаются в 2026 году.

Электрокар Afeela. Фото: HT Tech

Электрокар Afeela. Фото: HT Tech

Напомним, Samsung продемонстрировала первый в мире прозрачный MicroLED-экран во время выставки CES 2024. Пока компания не рассказывает ни о цене, ни даже, когда технология появится на бытовых устройствах.

Добавим, компания Xreal на выставке CES 2024 представила новые очки дополненной реальности Xreal Air 2 Ultra. Производители утверждают, что характеристики Air 2 Ultra по цене 699 долларов делают устройство убедительной альтернативой гарнитуре Apple Vision Pro стоимостью 3499 долларов.