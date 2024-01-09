Європарламент закликав обладнати усі гаджети в ЄС портом Type-C до кінця 2024 року

Type-C порт. Ілюстративне фото: genk.vn

Всі гаджети, що продаються в Європейському союзі, повинні бути оснащені USB Type-C до 28 грудня 2024 року. Європейський парламент вважає, такі заходи збережуть екологію та заощадять 250 млн євро на рік.

Про це повідомили в Європарламенті.

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"З 28 грудня 2024 року всі мобільні телефони, планшети та фотоапарати, які продаються в ЄС, будуть оснащені стандартним зарядним портом USB Type-C, що полегшить роботу і покращить довкілля", — вказали в Європарламенті.

Планується, що цей перехід полегшить використання гаджетів та скоротить електронні відходи. Користувачі зможуть робити більш сталий вибір, оскільки буде можливість повторного використання зарядного пристрою.

Це дасть змогу заощадити до 250 млн євро на рік. Викинуті та невикористані зарядні пристрої складають в ЄС близько 11 тисяч тонн електронних відходів щороку, і такі заходи допоможуть зберегти екологію.

Скриншот допису Європарламенту

З весни 2026 року розглядається можливість поширити такі нововведення і на ноутбуки. Відповідно до нових норм споживачам більше не потрібно буде купувати різні зарядні пристрої щоразу, коли вони купують новий гаджет.

Незалежно від виробника, всі нові мобільні телефони, планшети, цифрові камери, навушники та гарнітури, ручні відеоігрові консолі та портативні колонки, електронні книги, клавіатури, миші, портативні навігаційні системи, навушники та ноутбуки, які підзаряджаються за допомогою дротового кабелю, мають отримати USB Type-C для зручності користувачів.

Нагадаємо, корпорація Microsoft готує перше за 30 років оновлення для клавіатури операційної системи Windows. Зміни будуть стосуватися кнопки "Windows", розташованої між клавішами "Alt" і "Ctrl", яка запускає меню "Пуск".

Додамо, після презентації своєї AR/VR-гарнітури в червні минулого року, компанія Apple готова випустити Vision Pro за ціною 3499 доларів у світ. Довгоочікувані продажі розпочнуться 2 лютого в США, а попередні замовлення можна розміщувати вже з 19 січня.