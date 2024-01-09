Европарламент призвал оборудовать все гаджеты в ЕС портом Type-C до конца 2024 года

Type-C порт. Иллюстративное фото: genk.vn

Все гаджеты, продаваемые в Европейском союзе, должны быть оснащены USB Type-C до 28 декабря 2024 года. Европейский парламент считает, что такие меры сохранят экологию и сэкономят 250 млн евро в год.

Об этом сообщили в Европарламенте.

Читайте также:

Type-C порт должен появиться во всех устройствах к концу 2024 года

"С 28 декабря 2024 года все продающиеся в ЕС мобильные телефоны, планшеты и фотоаппараты будут оснащены стандартным зарядным портом USB Type-C, что облегчит работу и улучшит окружающую среду", — указали в Европарламенте.

Планируется, что переход облегчит использование гаджетов и сократит электронные отходы. Пользователи смогут делать более осознанный выбор, поскольку будет возможность повторного использования зарядного устройства.

Это позволит сэкономить до 250 млн евро в год. Выброшенные и неиспользованные зарядные устройства составляют в ЕС около 11 тысяч тонн электронных отходов ежегодно, и такие меры помогут сохранить экологию.

Скриншот поста Европарламента

С весны 2026 года рассматривается возможность распространить такие нововведения и на ноутбуки. В соответствии с новыми нормами, потребителям больше не нужно будет покупать различные зарядные устройства каждый раз, когда они покупают новый гаджет.

Независимо от производителя все новые мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, ручные видеоигровые консоли и портативные колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши, портативные навигационные системы, наушники и ноутбуки, которые подзаряжаются с помощью проводного кабеля должны получить USB Type-C для удобства пользователей.

Напомним, корпорация Microsoft готовит первое за 30 лет обновление для клавиатуры операционной системы Windows. Изменения будут касаться кнопки Windows, расположенной между клавишами Alt и Ctrl, запускающей меню "Пуск".

Добавим, после презентации своей AR/VR-гарнитуры в июне прошлого года компания Apple готова выпустить Vision Pro по цене 3499 долларов в мир. Долгожданные продажи начнутся 2 февраля в США, а предварительные заказы можно размещать уже с 19 января.