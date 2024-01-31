До Землі летить небезпечний астероїд — що відомо

Астероїд у космосі. Фото: Freepik

Американське космічне агентство NASA оголосило, що астероїд під назвою 2008 OS7 пройде повз Землю в п'ятницю, 2 лютого. Розмір цього космічного тіла становить 271 метр.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.

Читайте також:

До Землі летить небезпечний астероїд

Повідомляється, що астероїд перебуватиме на відстані 2,85 мільйона кілометрів від Землі, рухаючись зі швидкістю 65 412 км/год.

Космічне агентство США NASA визначає астероїди як "потенційно небезпечні", коли вони підходять до Землі на відстань менше ніж 7,4 мільйона кілометрів і мають розмір понад 150 метрів. Астероїд під назвою 2008 OS7 задовольняє ці дві умови одночасно.

Раніше ми розповідали, чи врятує ядерна зброя Землю від космічної небезпеки, такої, наприклад, як астероїд.

Крім того, NASA втратило смертоносний астероїд, що мчить до Землі. Вчені розповіли, чи варто хвилюватись.