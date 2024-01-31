К Земле летит опасный астероид — что известно

Астероид в космосе. Фото: Freepik

Американское космическое агентство NASA объявило, что астероид под названием 2008 OS7 пройдет мимо Земли в пятницу, 2 февраля. Размер этого космического тела составляет 271 метр.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

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К Земле летит опасный астероид

Сообщается, что астероид будет находиться на расстоянии 2,85 миллиона километров от Земли, двигаясь со скоростью 65 412 км/ч.

Космическое агентство США NASA определяет астероиды как "потенциально опасные", когда они подходят к Земле на расстояние менее 7,4 миллионов километров и имеют размер более 150 метров. Астероид под названием 2008 OS7 удовлетворяет этим двум условиям одновременно.

Ранее мы рассказывали, спасет ли ядерное оружие Землю от космической опасности, например такой, как астероид.

Кроме того, NASA потеряло мчащийся к Земле смертоносный астероид. Ученые рассказали, стоит ли волноваться.