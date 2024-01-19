Вчені виявили на Місяці дивний матеріал, якого не існує у Сонячній системі

Детальне зображення місячної поверхні. Авторство: NASA

Дослідники заявили про нове неймовірне відкриття на Місяці — наш супутник сповнений таємничим матеріалом, хімічний склад якого не зустрічається ніде в Сонячній системі. Нові отримані знання можуть кардинально змінити наше уявлення про місячну поверхню, її склад та про історію самого Місяця.

Революційну наукову працю, що була опублікована в Nature Geoscience, представила команда вчених під керівництвом професора з Брістольського університету (Велика Британія) Тіма Елліотта, пише IFLScience.

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На супутнику нашої планети виявили гірську породу з унікальним хімічним складом — вулканічний базальт. Ця структура відрізнялася від будь-якої раніше знайденої у Сонячній системі.

Дослідження показали, що місячний базальт містить велику кількість титану — легкого та міцного металу. Крім того, каміння мали низьку щільність порівняно з найбільш схожими породами на Землі.

Але як щось подібне могло утворитися та ще й у великій кількості — це для вчених довгий час залишалося загадкою, до цього моменту.

Місія Clementine на Місяць показала, наскільки широко поширені базальти з високим вмістом титану. Зображення: Lunar and Planetary Institute

Що дізналися вчені про таємничий місячний матеріал у новому дослідженні

Автори нової наукової праці стверджують, що ці ні на що не схожі матеріали могли утворитися в результаті унікальних геологічних процесів, які відбувалися на Місяці мільярди років тому.

"Ми припускаємо, що багаті титаном магми, що вивергалися на поверхні Місяця, можуть бути отримані шляхом часткового плавлення ільменітоносних кумулатів (магматична порода, що містить ільменіт, або інакше титанистий залізняк — Ред.), але розплави зазнають значної зміни свого елементного та ізотопного складу через реактивний потік у місячній мантії. Таким чином, реактивний потік може бути критичним процесом, який зменшує щільність розплаву та дозволяє розплавам з високим вмістом титану вивергатися на поверхню Місяця", — пояснив Тім Елліотт.

Зразок базальту з високим вмістом титану з Аполлона-17. Фото: NASA

Науковці вважають, що вивчення цього базальту допоможе з’ясувати, як відбувалося формування місячної поверхні та які процеси впливали на її розвиток.

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