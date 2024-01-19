Ученые обнаружили на Луне удивительный материал, которого не существует в Солнечной системе

Подробное изображение лунной поверхности. Авторство: NASA

Исследователи заявили о новом невероятном открытии на Луне — наш спутник полон таинственного материала, химический состав которого не встречается нигде в Солнечной системе. Новые полученные знания могут кардинально изменить наше представление о лунной поверхности, ее составе и истории самой Луны.

Революционный научный труд, опубликованный в Nature Geoscience, представила команда ученых под руководством профессора из Бристольского университета (Великобритания) Тима Эллиотта, пишет IFLScience.

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На спутнике нашей планеты обнаружили горную породу с уникальным химическим составом — вулканический базальт. Эта структура отличалась от какой-либо ранее найденной в Солнечной системе.

Исследования показали, что лунный базальт содержит большое количество титана — легкого и прочного металла. Кроме того, камни обладали низкой плотностью по сравнению с наиболее похожими породами на Земле.

Но как что-то подобное могло образоваться, да еще и в большом количестве — это для ученых долгое время оставалось загадкой, до этого момента.

Миссия Clementine на Луну показала, как широко распространены базальты с высоким содержанием титана. Изображение: Lunar and Planetary Institute

Что узнали ученые о таинственном лунном материале в новом исследовании

Авторы нового научного труда утверждают, что эти ни на что не похожие материалы могли образоваться в результате уникальных геологических процессов, происходивших на Луне миллиарды лет назад.

"Мы предполагаем, что богатые титаном магмы, извергавшиеся на поверхности Луны, могут быть получены путем частичного плавления ильменитоносных кумулатов (магматическая порода, содержащая ильменит, или иначе титанистый железняк — Ред.), но расплавы претерпевают значительное изменение своего элементного и изотопного склада из-за реактивного потока в лунной мантии. Таким образом, реактивный поток может быть критическим процессом, который уменьшает плотность расплава и позволяет расплавам с высоким содержанием титана извергаться на поверхность Луны", — пояснил Тим Эллиотт.

Образец базальта с высоким содержанием титана из Аполлона-17. Фото: NASA

Ученые считают, что изучение базальта поможет выяснить, как происходило формирование лунной поверхности и какие процессы влияли на ее развитие.

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