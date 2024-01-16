Перші тварини на Місяці та Марсі — хто допоможе астронавтам вижити у космосі

Концептуальне зображення першої колонії на Марсі. Авторство: freepik.com

Як відомо, у найближчі 10 років космічні агенства, зокрема NASA, планують побудувати перші бази на Місяці, згодом місія буде відправлена і на Марс. Щоб створити колонії за межами Землі, необхідно облаштувати продумані цілісні екосистеми з рослинами та тваринами, які зможуть виконувати багато життєво важливих функцій для людини.

Тож, які земні істоти першими оселяться на Місяці та Марсі, щоб допомогти людям колонізувати інші світи, розповіли астробіологи в коментарі Live Science.

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Як пояснює планетолог з Науково-дослідного центру Еймса NASA Крістофер Маккей, гравітація Червоної планети становить приблизно одну третину земної, а Місяця — одну шосту земної. Бази на Місяці або Марсі можна побудувати з урахуванням звичного людям тиску, температури та складу повітря, але немає способу змінити силу тяжіння.

Низька сила тяжіння може негативно вплинути на ріст м'язів і кісток, а тому більшість тварин не зможуть нормально стояти та ходити. Тому, найімовірніше, найкраще для заселення Марса або Місяця підійдуть маленькі істоти.

Які тварини теоретично зможуть першими оселитися на Місяці та Марсі:

миші;

ракоподібні;

риби;

комахи;

тихоходи.

Крістофер Маккей стверджує, що найкращою космічною домашньою худобою можуть бути саме мешканці морських глибин, адже вони зможуть легко винести низьку силу тяжіння.

До прикладу, риб та ракоподібних можна вживати в їжу, вони не потребують багато ресурсів для розведення, а також залишають мало відходів.

Комахи теж можуть потрапити в раціон астронавтів, виступивши альтернативним джерелом білка. При цьому вони не потребують багато місця та здатні запилювати рослини, які вирощуватимуть люди для харчування.

Тихоходи хоч і не принесуть особливої користі екосистемі на місячній або марсіанській базі, проте їх здатність витримувати екстремальні умови (спеку, холод, величезний рівень випромінювання тощо) можна було б використати для модифікації інших тварин.

Та все ж, за словами астробіолога з Університету Вашингтона (Сіетл, США) Девіда Кетлінга, складні розвинуті живі екосистеми за межами Землі поки що належать до галузі наукової фантастики. Наразі немає масштабних ґрунтовних досліджень, які були б присвячені життю тварин в умовах Марса і Місяця.

Проте, тварини точно стануть частиною майбутніх позаземних екосистем, а тому поява таких наукових праць лише питання часу.

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