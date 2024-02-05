На Сонці помітили дивні утворення після потужного вибуху — фото

PFL, які виникли після потужних сонячних спалахів. Зображення: Eduardo Schaberger Poupeau

Нещодавно на Сонці стався потужний спалах. Після цієї події вчені помітили над вогненною поверхнею нашого головного світила дивні плазмові петлі. Вдалося зробити деталізовану фотографію цих гігантських "відростків". Але що це та чому утворилося, сказати досить складно.

Приголомшливий знімок вдалося зробити астрофотографу Едуардо Шабергер Пупо, пише видання Space.com.

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Що відомо про спалах на Сонці?

Потужний спалах відбувся у понеділок, 29 січня. Вчені встановили, що спалах був класу M магнітудою 6,8 — другий найвищий клас сонячних спалахів після спалахів класу X — вибухнув із сонячної плями AR3559, коли вона почала зникати за західним лімбом Сонця.

Що відомо про плазмові утворення на Сонці?

Перш ніж сонячні спалахи вибухнуть на нашій зірці, великі петлі іонізованого газу або плазми підіймаються над поверхнею Сонця, як гігантські підкови.

Ці плазмові петлі утримуються на місці лініями магнітного поля темних сонячних плям, які зрештою рвуться, як еластична стрічка, коли вибухають сонячні спалахи, викидаючи петлю плазми у космос у вигляді коронального викиду маси.

Зазначається, що плазмові петлі були саме там, де стався вибух. Ці петлі спантеличують, оскільки вся плазма з цієї області теоретично мала бути викинута в космос у вигляді корональних викидів мас. Але цього не сталося.

Плазмові петлі помічені після того, як спалах M6.8 вибухнув із західного краю Сонця. Зображення: NASA/SDO

Крім того, як кажуть вчені, ці петлі зберігаються, як примарне відлуння минулої сонячної бурі, але досі не відомо, як саме ефірні залишки набувають такої форми.

Слабкі петлі плазми. Зображення: Eduardo Schaberger Poupeau

За даними NASA, структури, що не піддаються логіці, відомі як після спалахові петлі (PFL). Цікаво, що побачити їх можна лише за допомогою спеціального фільтра, який посилює червоні довжини хвиль світла, що випускається воднем, відомим як H-альфа.

Варто зауважити, відповідно до дослідження 2005 року, PFL найчастіше спостерігаються після спалахів M-класу та X-класу і часто досягають висоти близько 50 тис. км над поверхнею Сонця. До речі, не відомо, якої висоти були останні петлі.

За даними Spaceweather.com, пізніші спостереження показують, що магнітні петлі насправді можуть притягувати назад частину плазми, викинутої в космос сонячними спалахами.

Також науковці наголошують, що через зростаючу сонячну активність найближчими роками з'явиться набагато більше PFL, що може пролити світло на те, як саме вони формуються.

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