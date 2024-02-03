Повне сонячне затемнення 2024 року — чим воно особливе та коли спостерігати

Повне сонячне затемнення у лютому. Зображення: columbusnavigator.com

Цього року відбудеться унікальне небесне явище — Сонце почорніє аж на 4 хвилини, що зможуть побачити більшість жителів Землі. Але, звісно ж, чорним воно стане не в буквальному значенні. Йдеться про повне сонячне затемнення, яке буде дійсно особливим. Вчені називають його одним з найбільших астрономічних подій десятиліття.

У чому ж його унікальність, коли відбудеться повне сонячне затемнення та де можна буде спостерігати, пише Daily Mail.

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Коли можна спостерігати повне сонячне затемнення 2024 року

Це дивовижне астрономічне явище, коли Місяць повністю закриє собою Сонце, відбудеться 8 квітня 2024 року.

За словами астронома з Грінвічської королівської обсерваторії, Велика Британія, Грега Брауна, повне сонячне затемнення буде видно впродовж цілих 4 хвилин.

У чому особливість саме цього повного сонячного затемнення

Повне сонячне затемнення настає, коли Місяць, Сонце і Земля утворюють ідеальну пряму лінію. Тоді земний супутник повністю блокує світло від Сонця. Впродовж короткого періоду навколо Сонця з'являється неймовірне сяйво, відоме як сонячна корона. Здається, що саме Сонце почорніло та насправді ми бачимо Місяць, що його закриває.

Оскільки орбіта Місяця не кругла, а еліптична, супутник Землі то наближається до планети, то віддаляється від неї. 8 квітня Місяць виявиться найближчим до Землі, а тому виглядатиме таким величезним, що повністю затьмарить собою Сонце. Такі астрономічні події можна спостерігати дуже рідко.

Фотографія сонячної корони, зроблена зі 161 кадру в Мітчеллі, штат Орегон, під час сонячного затемнення 21 серпня 2017 року. Авторство: NASA

Хто зможе спостерігати повне сонячне затемнення 2024 року

Насолодитися, так би мовити, на повну цим астрономічним явищем зможуть жителі Північної Америки. Як заявляють науковці, приблизно 32 млн осіб матимуть змогу побачити єдине повне сонячне затемнення цього десятиліття.

На жаль, в інших регіонах світу повне сонячне затемнення видно не буде. Але у деяких країнах Західної Європи, в Аргентині, Чилі, Бразилії, Еквадорі, Парагваї, Перу, а також у південно-східній частині Тихого океану, включно з Новою Зеландією можна буде спостерігати 8 квітня часткове сонячне затемнення.

Раніше ми повідомляли, які унікальні астрономічні явища можна буде спостерігати у лютому 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, у зразках астероїда Рюгу виявлено докази, що життя на Землю потрапило з космосу.

Також ми розповідали, NASA загубило смертоносний астероїд, що мчить до Землі.