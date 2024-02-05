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На Солнце появились странные "отростки" после мощного взрыва — чем это может быть

5 февраля 2024 21:34
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На Солнце заметили странные образования после мощного взрыва — фото
PFL, возникшие после мощных солнечных вспышек. Изображение: Eduardo Schaberger Poupeau
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Недавно на Солнце произошла мощная вспышка. После этого события ученые заметили над огненной поверхностью нашего главного светила странные плазменные петли. Удалось сделать детализированную фотографию этих гигантских "отростков". Но что это и почему образовалось, сказать довольно сложно.

Потрясающий снимок удалось сделать астрофотографу Эдуардо Шабергер Пупо, пишет издание Space.com.

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Что известно о вспышке на Солнце?

Мощная вспышка произошла в понедельник, 29 января. Ученые установили, что вспышка была класса M магнитудой 6,8 — второй высокий класс солнечных вспышек после вспышек класса X — взорвалась из солнечного пятна AR3559, которое начало исчезать за западным лимбом Солнца.

Что известно о плазменных образованиях на Солнце?

Прежде чем солнечные вспышки разразятся на нашей звезде, большие петли ионизированного газа или плазмы поднимаются над поверхностью Солнца, как гигантские подковы.

Эти плазменные петли удерживаются на месте линиями магнитного поля темных солнечных пятен, которые наконец рвутся, как эластичная лента, когда взрываются солнечные вспышки, выбрасывая петлю плазмы в космос в виде коронального выброса массы.

Отмечается, что плазменные петли были именно там, где произошел взрыв. Эти петли сбивают с толку, поскольку вся плазма из этой области теоретически должна быть выброшена в космос в виде корональных выбросов масс. Но этого не произошло. 

 

Астрономы заметили на Солнце странные образования после мощного взрыва – чем это может быть
Плазменные петли замеченные после того, как вспышка M6.8 взорвалась с западного края Солнца. Изображение: NASA/SDO

Кроме того, как говорят ученые, эти петли сохраняются, как призрачное эхо прошлой солнечной бури, но до сих пор не известно, как именно эфирные остатки принимают такую форму.

На Солнце заметили удивительные образования после мощного взрыва.
Слабые петли плазмы. Изображение: Eduardo Schaberger Poupeau

По данным NASA, структуры, не поддающиеся логике, известны как поствспышечные петли (PFL). Интересно, что увидеть их можно только с помощью специального фильтра, усиливающего красные длины волн света, испускаемого водородом, известным как H-альфа.

Следует заметить, что согласно исследованию 2005 года, PFL чаще всего наблюдаются после вспышек M-класса и X-класса и часто достигают высоты около 50 тыс. км над поверхностью Солнца. Кстати, неизвестно, какой высоты были последние петли.

По данным Spaceweather.com, более поздние наблюдения показывают, что магнитные петли на самом деле могут притягивать назад часть плазмы, выброшенной в космос солнечными вспышками.

Также ученые подчеркивают, что из-за растущей солнечной активности в ближайшие годы появится гораздо больше PFL, что может пролить свет на то, как именно они формируются.

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космос
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астрономия
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солнечная система
плазма

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