Сонце вмиратиме, знищуючи усе живе на Землі, але нове життя можливе — вчені

Сонце вмирає, перетворюючись на червоного гіганта. Зображення: Новини.LIVE

Кілька мільярдів років на нашій планеті існує життя в різних його формах та проявах. Далеко не останню роль у цьому відіграло наше Сонце, яке є жовтим карликом. Проте, як і будь-яка зірка, земне світило рано чи пізно загине, перетворившись на червоного гіганта, а згодом на білого карлика. Ця подія знищить світ, який ми знаємо, та усе живе. Але вчені стверджують, що нове життя може виникнути знову.

Відповідним висновок вони зробили у новій науковій праці, опублікованій в The Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience.

Читайте також:

Сонце, що вмирає, вб'є усе на своєму шляху

Попередні дослідження демонстрували, що зірки, які мають вік, як наше Сонце (приблизно 4,59 млрд років) або трохи старші, забезпечують найкращі умови для утворення життя на планетах та розвитку цивілізацій.

Проте, з плином часу цей гостинний світ може перетворитися на пекло, вмираючи зірка знищує все, що її оточує, перетворюючись на червоного гіганта. Тобто, коли в ядрі зірки закінчується водень, вона спочатку стискається, запалюючи гелій, а потім розбухає.

Дослідники припускають, що коли Сонце надуватиметься, його зовнішній шар простягнеться аж до орбіти Землі. Тож, усе живе просто згорить.

Крім того, фаза червоного гіганта характеризується випромінюванням потужних зоряних вітрів, тому гарячий потік, що виходить від червоного гіганта, відсуне зону життя набагато далі, далеко за межі Землі.

Це може бути гарна новина для супутників газових гігантів, але не для скелястих планет. Венера та Меркурій до цього моменту будуть повністю поглинені Сонцем. Земля та Марс у кращому разі будуть спалені.

За словами науковців, далі червоні гіганти скидають свої шари, залишається лише стиснене дегенеративне ядро. Мертву зірку називають білим карликом.

Дослідження показують, що зміни від звичайної зірки до червоного гіганта та білого карлика надто швидкі, щоб життя адаптувалося, якщо у вас немає способу захистити та перемістити цілу планету.

Що буде після смерті Сонця

Дослідникам було цікаво, що буде після того, як Сонце перетвориться на Червоного гіганта і спалить усе. У новому дослідженні вони розкрили деякі деталі.

Без зоряних вітрів і з великою стабільністю впродовж мільярдів років білі карлики є чудовим місцем для життя, якщо планети пережили фазу червоних гігантів і життя розвинулося після появи білого карлика.

Тож, старі зірки та білі карлики слід досліджувати як потенційних носіїв життя. Але здається малоймовірним, що життя може безперервно існувати у світі, коли його зірка змінюється та еволюціонує.

Раніше ми розповідали, що змушує горіти Сонце, якщо у космосі немає кисню.

Нагадаємо, ми писали, якщо Сонце може нагріти планети, чому космос холодний.

Також ми повідомляли, що буде, якщо людина колись спробує висадитися на Юпітер.