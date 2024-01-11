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На третині планет у Чумацькому Шляху можуть йти алмазні дощі — як це можливо

11 січня 2024 09:24
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Чумацький Шлях виявився наповненим коштовними планетами з алмазними дощами
Алмазний дощ на планеті. Колаж: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Які дивовижні світи вчені тільки не відкривали: планети-вигнанці, планети-очі, пухнасті планети, поглиначі світла, розпечені, наповнені вулканами або небезпечними морями. Тепер же дослідники стверджують, що на третині планет у Чумацькому Шляху можуть йти алмазні дощі. І це не фантастика, а реальність!

Відповідне дослідження міжнародної групи науковців було опубліковане в журналі Nature Astronomy, пише New Scientist.

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Алмазні дощі на екзопланетах — що дізналися вчені? 

Утворення алмазного дощу — це дивовижне явище, яке відбувається на крижаних планетах, таких як Нептун і Уран, і нещодавно завдяки міжнародній дослідницькій групі воно знайшло нове розуміння.

Як стверджують автори наукової праці, у нашій галактиці існує щонайменше 1900 крижаних планет-гігантів та міні-Нептунів, на яких йдуть дощі з алмазів. А це третина з усіх відомих світів поза Сонячною системою. Зокрема, вчені вважають, що атмосфера таких екзопланет сповнена дорогоцінним камінням.

 

Алмазні дощі на екзопланетах — що дізналися вчені
Дощ з алмазів. Анімація: reddit.com/r/dogecoin

Як можуть утворюватися алмазні дощі на крижаних планетах-гігантах?

Зазначається, що попередні експерименти в лабораторіях призвели до плутанини щодо умов, за яких алмази можуть формуватися всередині крижаних планет-гігантів, таких як Уран і Нептун.

У новому дослідженні науковці використовували два види експериментів, щоб визначити умови утворення алмазів:

  1. Експерименти з динамічного стиснення, в яких сполуки вуглецю піддаються раптовому удару.
  2. Експерименти зі статичного стиснення, в яких сполуки вуглецю поступово стискаються.

Досі експерименти з динамічного стиснення показували, що для утворення алмазів потрібні екстремальні температури та тиск.

Проте серія нових випробувань, у яких використовували статичне стиснення з динамічним нагріванням, щоб стиснути полістирол, продемонструвала, що стислі сполуки вуглецю можуть перетворюватися на алмази за менш екстремальних температур, ніж раніше вважалося, тому дощі з алмазів на таких планетах можуть бути звичайним явищем.

 

Як утворюються алмазні дощі на холодних планетах-гігантах?
Концепція художника про алмазний дощ на Нептуні. Авторство: Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory

Вчені стискали полістирол між двома алмазами, а потім впливали на нього імпульсами рентгенівського світла. Так вони виявили, що алмази почали формуватися з полістиролу за температури приблизно 2200°C і тиску приблизно 19 ГПа.

Ці умови схожі на ті, які є на невеликій глибині всередині Урана і Нептуна. Цей тиск набагато нижчий, ніж той, що був необхідний для формування алмазів під час експериментів з використанням динамічного стиснення.

За словами вчених, пояснити, чому минулі експерименти не показали утворення алмазів за низького тиску, можна тим, що ця реакція тривала довше під час нового експерименту.

Автори дослідження кажуть, що отриманий результат суперечив минулим даним і вони не очікували такого побачити. Виявляється, вся справа в часі проведення реакції.

Що ще дізналися вчені та яке значення має їхнє дослідження?

Інші результати дослідників показали, що в Сонячній системі алмази можуть формуватися на меншій глибині, ніж передбачалося.

Це може змінити розуміння динаміки внутрішньої частини планет-гігантів. Дощ з алмазів може проходити крізь шар льоду, коли він опускається до центрів цих планет і це зі свого боку вплине на магнітні поля крижаних світів, зокрема на їхнє формування.

Раніше ми писали, що науковці виявили планету, чиї океани створені з розпеченої лави. 

Нагадаємо, ми розповідали про найстрашнішу чорну планету, яка пожирає світло.

Також ми повідомляли, що вчені виявили ознаки життя на моторошних планетах-очах.

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