Млечный Путь оказался наполненным драгоценными планетами с алмазными дождями

Алмазный дождь на планете. Коллаж: Новини.LIVE

Какие удивительные миры ученые только не открывали: планеты-изгнанники, планеты-глаза, пушистые планеты, поглотители света, раскаленные, наполненные вулканами или опасными морями. Теперь же исследователи утверждают, что на трети планет во Млечном Пути могут идти алмазные дожди. И это не фантастика, а реальность!

Соответствующее исследование международной группы ученых было опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет New Scientist.

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Образование алмазного дождя — это удивительное явление, которое происходит на ледяных планетах, таких как Нептун и Уран, и недавно благодаря международной исследовательской группе оно обрело новое понимание.

Как утверждают авторы научной работы, в нашей галактике существует по меньшей мере 1900 ледяных планет-гигантов и мининептунов, на которых идут дожди из алмазов. А это треть из всех известных миров вне Солнечной системы. В частности, ученые считают, что атмосфера таких экзопланет полна драгоценных камней.

Дождь из алмазов. Анимация: reddit.com/r/dogecoin

Как могут образовываться алмазные дожди на ледяных планетах-гигантах?

Отмечается, что предыдущие эксперименты в лабораториях привели к путанице в условиях, при которых алмазы могут формироваться внутри ледяных планет-гигантов, таких как Уран и Нептун.

В новом исследовании ученые использовали два вида экспериментов, чтобы определить условия образования алмазов:

Эксперименты по динамическому сжатию, в которых соединения углерода подвергаются внезапному удару. Эксперименты по статическому сжатию, в которых соединения углерода постепенно сжимаются.

До сих пор эксперименты по динамическому сжатию показывали, что для образования алмазов требуются экстремальные температуры и давление.

Однако серия новых испытаний, в которых использовали статическое сжатие с динамическим нагреванием, чтобы сжать полистирол, продемонстрировала, что сжатые соединения углерода могут превращаться в алмазы при менее экстремальных температурах, чем раньше считалось, поэтому дожди из алмазов на таких планетах могут быть обычным явлением.

Концепция художника об алмазном дожде на Нептуне. Авторство: Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory

Ученые сжимали полистирол между двумя алмазами, а затем воздействовали на него импульсами рентгеновского света. Так они обнаружили, что алмазы начали формироваться из полистирола при температуре примерно 2200°C и давлении примерно 19 ГПа.

Эти условия похожи на те, которые находятся на небольшой глубине внутри Урана и Нептуна. Это давление намного ниже, чем то, что было необходимо для формирования алмазов во время экспериментов с использованием динамического сжатия.

По словам ученых, объяснить, почему прошлые эксперименты не показали образование алмазов при низком давлении, можно тем, что эта реакция продолжалась дольше во время нового эксперимента.

Авторы исследования говорят, что полученный результат противоречил прошлым данным, и они не ожидали такого увидеть. Оказывается, все дело во время проведения реакции.

Что еще узнали ученые и какое значение имеет их исследование?

Остальные результаты исследователей показали, что в Солнечной системе алмазы могут формироваться на меньшей глубине, чем предполагалось.

Это может изменить понимание динамики внутренней части планет-гигантов. Дождь из алмазов может проходить через слой льда, когда он опускается в центры этих планет и это со своей стороны повлияет на магнитные поля ледяных миров, в частности на их формирование.

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