NASA відправить у космос міжзоряний пилосос — що задумали вчені

Враження художника від космічного корабля IMAP. Авторство: John Hopkins Applied Physics Laboratory

Це звучить як божевілля, але американське космічне агенство NASA дійсно планує відправити у космос пилосос. Космічний апарат під назвою Interstellar Dust Experiment (IDEX) виконуватиме важливу місію й допоможе розкрити деякі таємниці Всесвіту та нашої Сонячної системи зокрема.

Детальніше про розробку, її призначення та важливу місію розповіло видання Interesting Engineering.

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Що відомо про космічний апарат IDEX

Космічний міжзоряний пилосос, який важить 21 кг, розробила Лабораторія фізики атмосфери та космосу (LASP) Університету Колорадо в Боулдері.

IDEX буде "перлиною" місії NASA Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), що у перекладі "Міжзоряне картографування та прискорювальний зонд".

Цей апарат у формі барабана нещодавно перемістили в лабораторію прикладної фізики Університету Джона Гопкінса в Меріленді для інтеграції в космічний корабель IMAP.

Міжзоряний пиловий експеримент (IDEX) з відкритими дверима в LASP. Фото: Patrick Campbell/CU Boulder

Для чого потрібен IDEX

IDEX створено спеціально для захоплення міжзоряного пилу. Подібно пилососу він всмоктуватиме дрібні та цінні космічні крупинки.

Далі апарат проводитиме ідентифікацію та аналіз складу отриманих частинок, які потрапляють у нашу Сонячну систему з далекого космосу.

Крім того, він досліджуватиме частинки пилу, які викидають комети та астероїди.

Щоб уловлювати пил, IDEX має діафрагму шириною 20 дюймів. Деякі частинки пилу можуть розвивати швидкість понад 160 000 км/год.

Потрапивши в пастку пристроєм, ці зерна швидко перетворюються на хмару іонів, що дозволяє обладнанню визначити кілька особливостей захопленої частинки, наприклад її походження та склад.

Для чого збирати міжзоряний пил

Вчені впевнені, що крихітні частинки міжзоряного пилу, які вільно плавають нашою галактикою Чумацький Шлях, приховують глибокі таємниці перших бурхливих років Сонячної системи. Адже саме цей пил колись служив початковим будівельним матеріалом для планет нашої системи.

IDEX має на меті вловити ці крихітні зерна, щоб покращити розуміння космічного заднього двору Сонячної системи.

Захоплення міжзоряного пилу становить серйозну проблему через рідкісне поширення цих крихітних частинок. За весь термін експлуатації прилад може набрати їх лише кілька сотень. Проте, кожна дрібна частинка міжзоряного пилу містить масу цінної космічної інформації.

"Ці частинки пилу народилися під час вибухів наднових, більшість із них були змінені під час подорожі в міжзоряному просторі, але вони все ще є найближчим матеріалом, який ми маємо для розуміння оригінальних будівельних блоків Сонячної системи. Виявлення та аналіз їх у космосі відкриває нове вікно у Всесвіт", — сказав головний дослідник IDEX і професор LASP і кафедри фізики CU Boulder Міхай Гораньї.

Коли міжзоряний пилосос IDEX відправлять у космос

IDEX збираються запустити у космос 2025 року. Термін експлуатації IMAP наразі розрахований на два роки.

Для чого призначений сам IMAP NASA

Головний космічний апарат IMAP призначений для того, щоб розкрити більше інформації про два важливі аспекти космічної фізики:

прискорення заряджених частинок;

як сонячний вітер взаємодіє з міжзоряним середовищем.

Десять наукових апаратів IMAP будуть проводити спостереження з точки Лагранжа 1, яка знаходиться приблизно 1,6 млн км від Землі.

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