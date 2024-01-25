Життя на Землю прибуло з космосу — вчені знайшли докази на астероїді Рюгу

Навколоземний астероїд з групи Аполлона Рюгу. Фото: Alexyz3d/Shutterstock.com

Рівно 10 років тому японська міжпланетна станція Хаябуса-2 була запущена до навколоземного астероїда Рюгу, який перебуває на відстані 340 млн км від Землі. 2019 року космічному апарату вдалося зібрати астероїдний ґрунт, а вже через рік капсула з цінним матеріалом була доставлена на Землю. Сьогодні ці зразки є надзвичайно важливими для вивчення Всесвіту, зокрема Сонячної системи. Щобільше, вони допомогли вченим встановити, що зерна життя прибули на нашу планету саме з космосу.

Деталі нових висновків науковців були опубліковані в журналі Science Advances, пише Phys.org.

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Як розповіли дослідники, оскільки астероїд Рюгу не має захисної атмосфери, його поверхневий шар безпосередньо піддається впливу космосу — невеликий міжпланетний пил може вдарятися об поверхню астероїда, спричиняючи зміни складу матеріалів поверхні. При цьому відомо, що кометна органічна речовина транспортується з космосу в навколоземний регіон, де й перебувають такі астероїди як Рюгу.

У зразках Рюгу вдалося виявити невеликі бризки розплаву розміром від 5 до 20 мікрометрів. Ці бризки утворилися, коли мікрометеороїди кометного пилу бомбардували Рюгу.

Вчені провили 3D-комп’ютерну томографію та хімічний аналіз, це дало змогу дізнатися, що бризки розплаву складаються в основному із силікатного скла з пустотами та невеликими вкрапленнями сферичних сульфідів заліза.

"Хімічний склад бризок розплаву свідчить про те, що гідросилікати Рюгу змішані з кометним пилом", — розповіла науковиця з Університету Тохоку Мегумі Мацумото.

(Зліва) Виявлено бризки розплаву, які мають круглу форму. (Праворуч) КТ бризок розплаву, що показує велику кількість пустот всередині. Зображення: Megumi Matsumoto et al

Змішування та плавлення матеріалів поверхні Рюгу та кометного пилу під час нагрівання та швидкого охолодження, спричиненого ударом, утворило бризки розплаву. Порожнечі відповідають водяній парі, що вивільняється з водних силікатів Рюгу та згодом захоплюється бризками розплаву.

Аналіз також виявив невеликі вуглецеві матеріали з великою кількістю нанопор і вкрапленнями сульфіду заліза в бризках розплаву.

Вуглецеві матеріали структурно схожі на примітивну органічну речовину в кометному пилу, хоча їм бракує азоту та кисню, що робить їх хімічно відмінними від органічної речовини.

Вуглецевий матеріал, знайдений у бризках розплаву. Зображення: Megumi Matsumoto et al

"Ми припускаємо, що вуглецеві матеріали утворилися з кометної органічної речовини через випаровування летючих речовин, таких як азот і кисень, під час нагрівання, спричиненого ударом. Це свідчить про те, що кометна речовина була транспортована в навколоземний регіон із зовнішньої Сонячної системи. Ця органічна речовина може бути маленьким насінням життя, колись доставленим із космосу на Землю", — заявила Мацумото.

Команда й надалі продовжить вивчати зразки астероїда Рюгу, щоб знайти більше бризок розплаву. Дослідники сподіваються, що це дасть змогу краще розуміти надходження примітивних космічних матеріалів на Землю.

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