NASA отправит в космос межзвездный пылесос – что задумали ученые.

Впечатление художника от космического корабля IMAP. Авторство: John Hopkins Applied Physics Laboratory

Это звучит как безумие, но американское космическое агентство NASA действительно планирует отправить в космос пылесос. Космический аппарат под названием Interstellar Dust Experiment (IDEX) будет выполнять важную миссию и поможет раскрыть некоторые тайны Вселенной и нашей Солнечной системы в частности.

Детальнее о разработке, ее назначении и важной миссии рассказало издание Interesting Engineering.

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Что известно о космическом аппарате IDEX

Космический межзвездный пылесос, весящий 21 кг, разработала Лаборатория физики атмосферы и космоса (LASP) Университета Колорадо в Боулдере.

IDEX будет "жемчужиной" миссии NASA Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) в переводе "Межзвездное картографирование и ускорительный зонд".

Этот аппарат в форме барабана недавно был перемещен в лабораторию прикладной физики Университета Джона Хопкинса в Мэриленде для интеграции в космический корабль IMAP.

Межзвездный пылевой эксперимент (IDEX) с открытой дверью в LASP. Фото: Patrick Campbell/CU Boulder

Для чего нужен IDEX

IDEX создан специально для захвата межзвездной пыли. Подобно пылесосу, он будет собирать мелкие и ценные космические крупинки.

Далее аппарат будет проводить идентификацию и анализ состава полученных частиц, попадающих в нашу солнечную систему из далекого космоса.

Кроме того, он будет исследовать частицы пыли, которые выбрасывают кометы и астероиды.

IDEX имеет диафрагму шириной 20 дюймов, чтобы улавливать пыль. Некоторые частицы пыли могут развивать скорость более 160 000 км/ч.

Попав в ловушку устройством, эти зерна быстро превращаются в облако ионов, что позволяет оборудованию определить несколько особенностей захваченной частицы, например ее происхождение и состав.

Для чего собирать межзвездную пыль

Ученые уверены, что крохотные частицы межзвездной пыли, свободно плавающие по нашей галактике Млечный Путь, скрывают глубокие тайны первых бурных лет Солнечной системы. Ведь именно эта пыль когда-то служила первоначальным строительным материалом планет нашей системы.

Целью IDEX является уловить эти крошечные зерна, чтобы улучшить понимание космического заднего двора Солнечной системы.

Собирание межзвездной пыли представляет серьезную проблему из-за редкого распространения этих крошечных частиц. За весь срок эксплуатации прибор может набрать их всего несколько сотен. Однако каждая мелкая частица межзвездной пыли содержит массу ценной космической информации.

"Эти частицы пыли родились при взрывах сверхновых, большинство из них были изменены во время путешествия в межзвездном пространстве, но они все еще являются ближайшим материалом, который мы имеем для понимания оригинальных строительных блоков Солнечной системы. Обнаружение и анализ их в космосе открывает новое окно во Вселенную", — сказал главный исследователь IDEX и профессор LASP и кафедры физики CU Boulder Михай Гораньи.

Когда межзвездный пылесос IDEX отправят в космос

IDEX собираются запустить в космос в 2025 году. Срок эксплуатации IMAP рассчитан на два года.

Для чего предназначен сам IMAP NASA

Главный космический аппарат IMAP предназначен для того, чтобы раскрыть больше информации о двух важных аспектах космической физики:

ускорение заряженных частиц;

как солнечный ветер взаимодействует с межзвездной средой.

Десять научных аппаратов IMAP будут проводить наблюдения с точки Лагранжа 1, которая находится примерно в 1,6 млн км от Земли.

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