Яка їжа може вбити астронавтів — нове шокуюче дослідження

Їжа для астронавта у космосі. Зображення: dpictures.homes

Як і на Землі, у космосі найкориснішою їжею залишаються овочі. Вони обов'язково входять у раціон астронавта. Проте, як показало нове дослідження, деяка зелень, вирощена на МКС, несе не користь, а смертельну небезпеку. Мова йде про салат або ж листову зелень.

Чому цей продукт настільки небезпечний, розповіла команда дослідників, що провела ряд експериментів, свою наукову працю вони оприлюднили в журналах Scientific Reports та innpj Microgravity.

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Дещо про раціон космонавтів

Як відомо, салат є частиною збалансованого раціону для астронавтів на Міжнародній космічній станції (МКС). Він є гарною альтернативою розфасованим продуктам, які доводиться їсти на космічній станції.

Астронавти вирощують його в спеціальних камерах, де створено необхідні умови для росту рослини. Проте, як бути далі з цим продуктом, сказати складно.

Результати нового дослідження можуть завадити створенню хорошого джерела харчування для астронавтів, який відмінно росте в космосі, під час майбутніх місій на Місяць або Марс.

Астронавтка вирощує зелень. Фото: Project SIRIUS - CC BY-NC-SA 2.0

Що дізналися вчені у новому дослідженні

Так, автори нового дослідження розповідають, що вирощували салат в умовах, що імітують мікрогравітацію на борту МКС. Тому рослини не могли правильно реагувати на гравітацію.

Таким чином вдалося встановити, що в умовах невагомості природний захист рослин від бактерій стає менш ефективним. Тож, рослини, вирощені в умовах мікрогравітації, більш схильні до інфекцій. Особливо таких як:

кишкова паличка;

сальмонела.

На листках і стеблах салату знаходяться крихітні пори, які допомагають рослині дихати, а також вони є захисним механізмом у боротьбі з бактеріями. Тобто якщо поруч знаходиться бактерія, то ці пори закриваються. Коли ж рослини перебували в умовах мікрогравітації, дезорієнтувалися в просторі та замість того, щоб закривати пори, коли поруч знаходяться бактерії, вони їх відкривали. Тож, патогенні мікроорганізми починали розмножуватися всередині рослини.

Дослідникам не допомогла навіть бактерія B. subtilis UD1022, яка сприяє зростанню рослин та допомагає захищати їх від патогенів чи інших стресових факторів, таких як посуха.

Репрезентативні зображення устячкових отворів рослин салату в умовах штучної мікрогравітації за відсутності (А) та присутності сальмонели (В). Зображення: nature.com

Репрезентативні зображення устячкових отворів у рослинах салату з позакореневим внесенням сальмонели та інокуляцією коренів UD1022. Зображення: nature.com

Загроза для астронавтів

У своєму дослідженні вчені прийшли до висновку, що заражене кишковою паличкою або сальмонелою листя салату, яке вживають у їжу астронавти, може серйозно нашкодити здоров'ю останніх.

Особлива небезпека у тому, що в космосі земні бактерії поводяться більш агресивніше й швидше розповсюджуються. Тож, це ставить під загрозу майбутні місії, зокрема колонізацію Марса.

Чи можна захистити рослини від бактерій у космосі

Попри те, що астронавти під час вирощування салату застосовують усі методи для того, щоб рослини нормально реагували на мікрогравітацію, носії бактерій, тобто люди, завжди поруч.

На думку науковців, для того, щоб знизити ризик зараження рослин бактеріями, потрібно змінити їхню генетику, щоб він став менш небезпечним для здоров'я астронавтів, але для цього потрібні додаткові експерименти.

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