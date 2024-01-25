Какая еда может убить астронавтов — новое шокирующее исследование

Пища для астронавтов в космосе. Изображение: dpictures.homes

Как и на Земле, в космосе самой полезной едой остаются овощи. Они обязательно входят в рацион астронавта. Однако, как показало новое исследование, некоторая зелень, выращенная на МКС, несет не пользу, а смертельную опасность. Речь идет о салате или листовой зелени.

Почему этот продукт настолько опасен, рассказала команда исследователей, проведшая ряд экспериментов, свою научную работу они обнародовали в журналах Scientific Reports и innpj Microgravity.

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Как известно, салат является частью сбалансированного рациона для астронавтов на Международной космической станции (МКС). Он является хорошей альтернативой расфасованным продуктам, которые приходится есть на космической станции.

Астронавты выращивают его в специальных камерах, где созданы необходимые условия роста растения. Однако, как быть дальше с этим продуктом, сказать сложно.

Результаты нового исследования могут помешать созданию хорошего источника питания для астронавтов, отлично растущего в космосе, во время будущих миссий на Луну или Марс.

Астронавтка выращивает зелень. Фото: Project SIRIUS – CC BY-NC-SA 2.0

Что узнали ученые в новом исследовании

Так, авторы нового исследования рассказывают, что выращивали салат в условиях, имитирующих микрогравитацию на борту МКС. Потому растения не могли правильно реагировать на гравитацию.

Таким образом удалось установить, что в условиях невесомости естественная защита растений от бактерий становится менее эффективной. Следовательно, растения, выращенные в условиях микрогравитации, более подвержены инфекциям. Особенно, таким как:

кишечная палочка;

сальмонелла.

На листьях и стеблях салата находятся крошечные поры, помогающие растению дышать, а также они являются защитным механизмом в борьбе с бактериями. То есть, если рядом находится бактерия, то эти поры закрываются. Когда растения находились в условиях микрогравитации, дезориентировались в пространстве и вместо того, чтобы закрывать поры, когда рядом находятся бактерии, они их открывали. Итак, патогенные микроорганизмы начинали размножаться внутри растения.

Исследователям не помогла даже бактерия B. subtilis UD1022, которая способствует росту растений и помогает защищать их от патогенов или других стрессовых факторов, таких как засуха.

Репрезентативные изображения устьевых отверстий растений салата в условиях искусственной микрогравитации при отсутствии (А) и присутствии сальмонеллы (В). Изображение: nature.com

Репрезентативные изображения устьичных отверстий в растениях салата с внекорневым внесением сальмонеллы и инокуляцией корней UD1022. Изображение: nature.com

Угроза для астронавтов

В своем исследовании ученые пришли к выводу, что зараженные кишечной палочкой или сальмонеллой листья салата, которые употребляют в пищу астронавты, может серьезно навредить здоровью последних.

Особая опасность состоит в том, что в космосе земные бактерии ведут себя более агрессивно и быстрее распространяются. Это ставит под угрозу будущие миссии, в частности колонизацию Марса.

Можно ли защитить растения от бактерий в космосе

Несмотря на то, что астронавты при выращивании салата применяют все методы для того, чтобы растения нормально реагировали на микрогравитацию, носители бактерий, то есть люди всегда рядом.

По мнению ученых, для того чтобы снизить риск заражения растений бактериями, нужно изменить их генетику, чтобы он стал менее опасным для здоровья астронавтов, но для этого нужны дополнительные эксперименты.

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