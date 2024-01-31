Що трапиться з людиною у космосі без скафандра — з'явилося моторошне відео

Катастрофа у відкритому космосі. Зображення: deviantart.com

Космос є нескінченним простором, що оточує наш Всесвіт, вакуум, позбавлений атмосфери, кисню для дихання та тиску, де панують екстремальні температури та радіація. Тож, природно, людина не здатна вижити у подібних умовах. А єдина можливість побувати у відкритому космосі й лишитися живим — скафандр, що захистить від зовнішніх небезпек та забезпечить киснем.

Але що насправді трапиться з людиною, якщо вона вийде у відкритий космос без скафандра та як довго вона зможе жити, вчені не тільки відповіли на це питання, а й створили моторошне відео, яке демонструє наслідки. Відео було створено DG EYE Science на YouTube, пише LADbible.

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Так, у перші кілька секунд у відкритому космосі гази в тілі людини почнуть розширюватися. Це призведе зокрема до розриву легеневих тканин. Впродовж п'яти секунд вода з поверхні очей, шкіри та рота випарується, а вода у крові почне кипіти, перетворюючись на газ.

Як зазначає науковець із Програми дослідження людини NASA Кріс Ленхардт, враховуючи, що 60 відсотків людського тіла складається з води, це серйозна проблема. По суті, усі тканини тіла, які містять воду, почнуть розширюватися.

Людина без скафандра у космосі роздувається. Зображення: YouTube/@dgeye

Тож, тіло почне набрякати та ставати все більше й більше. Проте, людина точно не вибухне, оскільки шкіра достатньо еластичний "матеріал", який здатний розтягуватися та витримувати тиск.

Попри те, що у перші секунди розриватимуться легеневі тканини, астронавт без скафандра помре не від асфіксії, а від зупинки серця.

До речі, один з астронавтів, який був на межі, аерокосмічний інженер з NASA Джим Леблан. У 1966 році він перевіряв роботу скафандрів у вакуумній камері. Та в один момент шланг, який подавав стиснене повітря в його костюм, був від’єднаний.

Як заявив Леблан, він відчув, як слина на язику почала пузиритися, а потім він втратив свідомість. І це єдине, що він запам'ятав.

Астронавт Джим Леблан втрачає свідомість. Анімація: Deirdre M. Fielder

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