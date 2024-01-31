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Скільки можна прожити в космосі без скафандра — жахливе відео, що дає відповідь

31 січня 2024 19:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що трапиться з людиною у космосі без скафандра — з'явилося моторошне відео
Катастрофа у відкритому космосі. Зображення: deviantart.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Космос є нескінченним простором, що оточує наш Всесвіт, вакуум, позбавлений атмосфери, кисню для дихання та тиску, де панують екстремальні температури та радіація. Тож, природно, людина не здатна вижити у подібних умовах. А єдина можливість побувати у відкритому космосі й лишитися живим — скафандр, що захистить від зовнішніх небезпек та забезпечить киснем. 

Але що насправді трапиться з людиною, якщо вона вийде у відкритий космос без скафандра та як довго вона зможе жити, вчені не тільки відповіли на це питання, а й створили моторошне відео, яке демонструє наслідки. Відео було створено DG EYE Science на YouTube, пише LADbible

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Так, у перші кілька секунд у відкритому космосі гази в тілі людини почнуть розширюватися. Це призведе зокрема до розриву легеневих тканин. Впродовж п'яти секунд вода з поверхні очей, шкіри та рота випарується, а вода у крові почне кипіти, перетворюючись на газ. 

Як зазначає науковець із Програми дослідження людини NASA Кріс Ленхардт, враховуючи, що 60 відсотків людського тіла складається з води, це серйозна проблема. По суті, усі тканини тіла, які містять воду, почнуть розширюватися.

 

Скільки можна прожити в космосі без скафандра — жахливе відео, що дає відповідь
Людина без скафандра у космосі роздувається. Зображення: YouTube/@dgeye

Тож, тіло почне набрякати та ставати все більше й більше. Проте, людина точно не вибухне, оскільки шкіра достатньо еластичний "матеріал", який здатний розтягуватися та витримувати тиск. 

Попри те, що у перші секунди розриватимуться легеневі тканини, астронавт без скафандра помре не від асфіксії, а від  зупинки серця. 

 

 

До речі, один з астронавтів, який був на межі, аерокосмічний інженер з NASA Джим Леблан. У 1966 році він перевіряв роботу скафандрів у вакуумній камері. Та в один момент шланг, який подавав стиснене повітря в його костюм, був від’єднаний.

Як заявив Леблан, він відчув, як слина на язику почала пузиритися, а потім він втратив свідомість. І це єдине, що він запам'ятав. 

 

Що трапиться з людиною у космосі без скафандра — з'явилося моторошне відео
Астронавт Джим Леблан втрачає свідомість. Анімація: Deirdre M. Fielder

Раніше ми розповідали, що вчені дізналися, яка їжа становить велику загрозу для астронавтів та чому. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчені вперше в історії виростили ембріони у космосі без впливу гравітації.

Також ми писали, який запах має космос та чому він саме такий.

космос
відео
вчені
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скафандр
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