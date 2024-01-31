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Сколько можно прожить в космосе без скафандра — ужасное видео, дающее ответ

31 января 2024 19:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что случится с человеком в космосе без скафандра — появилось жуткое видео
Катастрофа в открытом пространстве. Изображение: deviantart.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Космос является бесконечным пространством, окружающим нашу Вселенную, вакуум, лишенный атмосферы, кислорода для дыхания и давления, где царят экстремальные температуры и радиация. Так что, естественно, человек не способен выжить в подобных условиях. А единственная возможность побывать в открытом космосе и остаться в живых — скафандр, который защитит от внешних опасностей и обеспечит кислородом.

Но что на самом деле случится с человеком, если он выйдет в открытый космос без скафандра и как долго он сможет жить, ученые не только ответили на этот вопрос, но и создали жуткое видео, демонстрирующее последствия. Видео было создано DG EYE Science на YouTube, пишет LADbible.

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Так, в первые несколько секунд в открытом космосе газы в теле человека начнут расширяться. Это приведет, в частности, к разрыву легочных тканей. В течение пяти секунд вода с поверхности глаз, кожи и рта улетучивается, а вода в крови начнет кипеть, превращаясь в газ.

Как отмечает ученый из программы исследования человека NASA Крис Ленхардт, учитывая, что 60 процентов человеческого тела состоит из воды, это серьезная проблема. По сути, все ткани тела, содержащие воду, начнут расширяться.

 

Сколько можно прожить в космосе без скафандра – ужасное видео, дающее ответ
Человек без скафандра в космосе раздувается. Изображение: YouTube/@dgeye

Тело начнет отекать и становиться все больше и больше. Однако, человек точно не взорвется, поскольку кожа достаточно эластичный "материал", который способен растягиваться и выдерживать давление.

Несмотря на то, что в первые секунды будут разрываться легочные ткани, астронавт без скафандра умрет не от асфиксии, а от остановки сердца.

 

 

Кстати, один из находившихся на грани астронавтов, аэрокосмический инженер из NASA Джим Леблан. В 1966 году он проверял работу скафандров в вакуумной камере. Но в один момент шланг, подававший сжатый воздух в его костюм, был отсоединен.

Как заявил Леблан, он почувствовал, как слюна на языке начала пузыриться, а затем он упал в обморок. И это единственное, что он запомнил.

 

Что случится с человеком в космосе без скафандра — появилось жуткое видео
Астронавт Джим Леблан теряет сознание. Анимация: Deirdre M. Fielder

Ранее мы рассказывали, что ученые узнали, какая еда представляет большую угрозу астронавтам и почему.

Напомним, мы сообщали, что ученые впервые в истории вырастили эмбрионы в космосе без влияния гравитации.

Также мы писали, какой запах имеет космос и почему он такой.

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