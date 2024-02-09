Вчені розповіли про метеорит, що містить позаземні білки, старші за Сонце

Метеорит, що падає на Землю. Зображення: shutterstock.com

Рівно 55 років тому на нашу планету впав великий метеорит під назвою Альєнде. Під час входження в атмосферу Землі він розлетівся на маленькі шматочки. Саме ці маленькі космічні об'єкти стали найціннішим матеріалом в руках дослідників для вивчення таємниць космосу.

А в одному з досліджень науковці виявили, що космічний камінь містить у собі позаземні білки та пил, які за віком старіші за наше Сонце, пише IFLScience.

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Космічний об'єкт, розміром з автомобіль, увірвався в атмосферу Землі 8 лютого 1969 року — о 01:05 за місцевим часом яскрава вогняна куля освітила небо над мексиканським штатом Чіуауа.

Тисячі осколків розлетілися на величезній площі 8 на 50 кілометрів. Його фрагменти продовжують знаходити і сьогодні. Знайдені зразки варіюються від 110 кг до одного грама. Загалом було знайдено та вивчено 2 тонни.

Що виявили вчені у "рештках" Альєнде

Вчені ж з'ясували, що метеоритом є вуглецевий хондрит. Досить рідкісний у нашій космічній місцевості. Лише 5% метеоритів, що падають, є вуглецевими хондритами.

Альєнде багатий на кальцієво-алюмінієві включення, або CAI. Це одні з найдавніших утворень у всій Сонячній системі. Всередині CAI дослідники знайшли, наприклад, карбід кремнію, вік якого становить 7 млрд років. Що на цілих 2 млрд років перевищує вік Сонця.

Порошинки, які старші за Сонце, відомі як досонячні зерна і збереглися в кількох метеоритах. Одним із найцікавіших прикладів таких космічних каменів є метеорит Альєнде з різних наукових причин.

Так, склад цих зерен свідчить про те, що всього за кілька мільйонів років до народження Сонця дуже близько спалахнула наднова. Вчені вважають, що через ударні хвилі це могло зіграти певну роль у формуванні Сонячної системи.

Також у цьому об’єкті знайдено складніші органічні молекули: амінокислоти, полімери та навіть те, що вважається фрагментами цілого білка.

Фрагменти в Альєнде та цілий у метеориті Acfer 086 стануть першим знайденим позаземним білком.

Метеорит Альєнде. H. Raab via Wikimedia Commons

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