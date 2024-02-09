Ученые рассказали о метеорите, содержащем внеземные белки старше Солнца

Метеорит, падающий на Землю. Изображение: shutterstock.com

Ровно 55 лет назад на нашу планету упал большой метеорит под названием Альенде. Во время вхождения в атмосферу Земли он разлетелся на маленькие кусочки. Именно эти маленькие космические объекты стали ценнейшим материалом в руках исследователей для изучения тайн космоса.

А в одном из исследований ученые обнаружили, что космический камень включает в себя внеземные белки и пыль, которые по возрасту старше нашего Солнца, пишет IFLScience.

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Что мы знаем о метеорите Альенде

Космический объект, размером с автомобиль, ворвался в атмосферу Земли 8 февраля 1969 года — в 1:05 по местному времени яркий огненный шар осветил небо над мексиканским штатом Чиуауа.

Тысячи осколков разлетелись на огромной площади 8 на 50 километров. Его фрагменты продолжают находить и сегодня. Обнаруженные образцы варьируются от 110 кг до одного грамма. В общей сложности было найдено и изучено 2 тонны.

Что обнаружили ученые в "останках" Альенде

Ученые выяснили, что метеоритом является углеродный хондрит. Весьма редок в нашей космической местности. Лишь 5% падающих метеоритов являются углеродными хондритами.

Альенде богат кальциево-алюминиевыми включениями, или CAI. Это одни из самых древних образований во всей Солнечной системе. Внутри CAI исследователи обнаружили, например, карбид кремния, возраст которого составляет 7 млрд лет. Что на целых 2 млрд лет превышает возраст Солнца.

Пылинки старше Солнца известны как досолнечные зерна и сохранились они в нескольких метеоритах. Одним из самых интересных примеров таких космических камней является метеорит Альенде по разным научным причинам.

Так, состав этих зерен свидетельствует о том, что всего за несколько миллионов лет до рождения Солнца очень близко вспыхнула сверхновая. Ученые считают, что из-за ударных волн это могло сыграть определенную роль в формировании Солнечной системы.

Также в этом объекте найдены более сложные органические молекулы: аминокислоты, полимеры и даже то, что считается фрагментами целого белка.

Фрагменты в Альенде и целый в метеорите Acfer 086 станут первым найденным внеземным белком.

Метеорит Альенде. H. Raab via Wikimedia Commons

Ранее мы сообщали, что в образцах астероида Рюгу обнаружены доказательства того, что жизнь на Землю попала из космоса.

Напомним, мы писали, что ученые заявили о рождении нового метеоритного дождя от кометы-алкоголика.

Также мы рассказывали, что NASA потеряло мчащийся к Земле смертоносный астероид.