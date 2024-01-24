Астрофізики дізналися, з чого може складатися життя на безводних планетах

Як могла виглядати інопланетна істота. Фото: Alien Worlds

Шукаючи життя на інших планетах, ми звертаємо увагу на критерії, які присутні на Землі, зокрема на наявність води та кисню. Сучасна наука стверджує, що життя на інших світах може бути різноманітним, екзотичним і зароджуватися абсолютно за різних умов. Проте, якими б дивними не були позаземні істоти, вони, як і раніше, керується тією самою хімією, що й земні, а це означає, що їм потрібен хімічний розчинник. Але якщо це не вода, то які інші поширені молекули могли б слугувати розчинником для життя?

На це питання відповіли дослідники у новій науковій праці, опублікованій на сервері препринтів arXiv, пише Universe Today.

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Земне життя неможливе без води як розчинника. Вода здатна розчиняти деякі молекули в розчин, надаючи організмам доступ до низки матеріалів. Оскільки вода є рідиною, вона також дозволяє складним молекулам легко змішуватися і взаємодіяти.

Які умови необхідні для безпечних для життя розчинників

Автори наукової праці зазначають, що є чотири загальні умови для безпечних для життя розчинників:

повинні розчиняти деякі молекули, але не всі;

мають бути здатні відігравати роль у метаболізмі живих істот;

широкий спектр складних органічних молекул має бути здатним вижити в розчиннику;

має існувати на деяких кам'янистих світах впродовж мільярдів років.

З усіх відомих розчинників тільки вода повністю відповідає всім чотирьом умовам.

Також першим трьом відповідає аміак, оскільки він легко руйнується під впливом ультрафіолетового світла. Проте, хоч аміак може відігравати роль у створенні життя на інших планетах, він навряд чи буде основним розчинником. Однак є ще дві молекули.

Позаземне життя. Зображення: alextar16

Які молекули можуть стати основою життя на інших планетах

1. Сірчана кислота

На думку науковців, концентрована сірчана кислота може бути хорошим розчинником. Хоча вона дуже небезпечна для життя на Землі, вона відповідає трьом основним вищезазначеним умовам.

Проте, важко сказати, чи може в ній існувати різноманітний набір органічних молекул. Як і вода, ця молекула може брати участь у взаємодіях певних сполук, таких як ароматичні молекули.

2. Діоксид вуглецю (вуглекислий газ)

Вуглекислий газ досить поширений у Всесвіті. До прикладу, і атмосфера Марса, і атмосфера Венери складається здебільшого з CO2. Не виключено, що більшість скелястих екзопланет багаті вуглекислим газом.

І хоч він не є розчинником у своєму газоподібному стані, більш віддалені екзопланети, такі як холодна Венера, можуть мати рідкий CO2. Він геологічно стабільний і витримує широкий спектр органічних молекул.

Невідомо, чи придатні його властивості розчинника для складного метаболізму. CO2 є дуже щадним розчинником, тому він може не перемішати хімічний резервуар настільки, щоб у ньому виникло життя. Але оскільки він добре поєднується з багатьма типами молекул, він може працювати у співпраці з іншими молекулами, щоб стати основою для життя. Автори статті вважають, що цей момент заслуговує на подальше вивчення.

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