Астрофизики узнали, из чего может состоять жизнь на безводных планетах

Как могло выглядеть инопланетное существо. Фото: Alien Worlds

Ища жизнь на других планетах, мы обращаем внимание на критерии, присутствующие на Земле, в частности, наличие воды и кислорода. Современная наука утверждает, что жизнь на других мирах может быть разнообразной, экзотической и зарождаться совершенно в разных условиях. Однако какими бы странными ни были внеземные существа, они по-прежнему руководствуются той же химией, что и земные, а это значит, что им нужен химический растворитель. Но если это не вода, то какие другие распространенные молекулы могли бы служить растворителем для жизни?

На этот вопрос ответили исследователи в новом научном труде, опубликованном на сервере препринтов arXiv, пишет Universe Today.

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Земная жизнь невозможна без воды как растворителя. Вода способна растворять некоторые молекулы в растворе, предоставляя организмам доступ к ряду материалов. Поскольку вода является жидкостью, она позволяет сложным молекулам легко смешиваться и взаимодействовать.

Какие условия необходимы для безопасных для жизни растворителей

Авторы научной работы отмечают, что есть четыре общих условия для безопасных для жизни растворителей:

должны растворять некоторые молекулы, но не все;

должны быть способны играть роль в метаболизме живых существ;

широкий спектр сложных органических молекул должен быть способен выжить в растворителе;

должно существовать на некоторых каменистых мирах на протяжении миллиардов лет.

Из всех известных растворителей только вода полностью отвечает всем четырем условиям.

Также первым трем соответствует аммиак, поскольку он легко разрушается под воздействием ультрафиолетового света. Но хоть аммиак может играть роль в создании жизни на других планетах, он вряд ли станет основным растворителем. Однако есть еще две молекулы.

Внеземная жизнь. Изображение: alextar16

Какие молекулы могут стать основой жизни на других планетах

1. Серная кислота

По мнению ученых, концентрированная серная кислота может быть хорошим растворителем. Хотя она очень опасна для жизни на Земле, она отвечает трем основным вышеупомянутым условиям.

Однако трудно сказать, может ли в ней существовать разнообразный набор органических молекул. Как и вода, эта молекула может участвовать во взаимодействиях определенных соединений, таких как ароматические молекулы.

2. Диоксид углерода (углекислый газ)

Углекислый газ достаточно распространен во Вселенной. К примеру, и атмосфера Марса, и атмосфера Венеры состоит в основном из CO2. Не исключено, что большинство скалистых экзопланет богаты углекислым газом.

И хотя он не является растворителем в своем газообразном состоянии, более отдаленные экзопланеты, такие, как холодная Венера, могут иметь жидкий CO2. Он геологически стабилен и выдерживает широкий спектр органических молекул.

Неизвестно, пригодны ли его свойства разбавителя для сложного метаболизма. CO2 является очень щадящим растворителем, поэтому он может не перемешать химический резервуар так, чтобы в нем возникла жизнь. Но поскольку он хорошо сочетается со многими типами молекул, он может работать в сотрудничестве с другими молекулами, чтобы стать основой жизни. Авторы статьи считают, что этот момент заслуживает дальнейшего изучения.

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