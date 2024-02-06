У космосі розгорнуть велику парасольку, щоб захистити Землю від Сонця — відео

Космічна парасолька від Сонця. Зображення: shutterstock.com

Група науковців виступила зі сміливою ініціативою щодо боротьби з глобальним потеплінням. Вони пропонують запустити у космос гігантську парасольку, яка частково закриє Землю від Сонця. Передбачається, що це допоможе зупинити нагрівання планети й не допустити її кипіння.

Створити прототип, який доведе ефективність ідеї, хоче команда вчених на чолі з професором фізики та директором Інституту космічних досліджень імені Ашера при Ізраїльському технологічному інституті Йорамом Розеном, пише New York Times.

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Подібна ідея обговорюється не вперше, ряд вчених давно заявляли про необхідність зробити щит або навіс, який захищав би землю від сонячного випромінювання та допомагав би планеті охолоджуватися.

Вчені з Ізраїльського інституту мають ту ж саму мету. Вони хочуть відправити величезний сонцезахисний навіс у далеку точку між Землею та Сонцем. Таким чином плануют заблокувати до 2% сонячної радіації.

За підрахунками науковців, це допоможе зупинити глобальне потепління, охолодивши планету на 1,5 градуса за Цельсієм. Тобто це збереже Землю в керованих кліматичних межах.

Концепція гігантського вітрила, що закриває Землю від Сонця. Авторство: Technion Israel Institute of Technology and ASRI

Як відправлятимуть парасольки у космос

У космос фактично запускатимуть не одну парасольку. Це буде достатньо велика й складна конструкція, що утворюватиме величезну площу, еквівалентну приблизно 1 млн кв. км, що можна порівняти з розміром Аргентини.

Щоб запустити таку колосальну конструкцію, необхідно використати не одну ракету, крім того, вона була надто важкою. Тому команда пропонує дешевший та ефективніший метод — розгортання рою менших парасольок, які співпрацюватимуть у космосі.

Скільки коштуватиме запуск парасольки у космос

Щоб здійснити задумане, команда науковців активно шукає фінансування, маючи на меті отримати від 10 до 20 мільйонів доларів на створення та випробування свого прототипу.

Чи дійсно гігантська парасолька у космосі може зупинити глобальне потепління

Поки що у даного проєкту більше критиків, ніж прихильників, адже без відповідей залишаються досить багато питань:

наскільки довговічна конструкція, що піддаватиметься впливу суворих космічних умов та самого Сонця відповідно;

чи дійсно закриття Землі від Сонця зупинить зміни клімату, адже парникові гази виділятимуться у тому ж об'ємі. А навіть якби викиди парникових газів від викопного палива впали до нуля, в атмосфері все одно вже є надмірна кількість вуглекислого газу, який утримує тепло;

наскільки дорогою насправді виявиться ця конструкція та чи зможе себе виправдати.

Проте, визнаючи ці виклики, прихильники проєкту все ж наголошують на важливості вивчення всіх можливих рішень для боротьби з нагріванням планети.

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