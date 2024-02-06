Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Вчені хочуть зупинити кипіння Землі, запустивши гігантську парасольку у космос arrow

Вчені хочуть зупинити кипіння Землі, запустивши гігантську парасольку у космос

6 лютого 2024 19:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
У космосі розгорнуть велику парасольку, щоб захистити Землю від Сонця — відео
Космічна парасолька від Сонця. Зображення: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Група науковців виступила зі сміливою ініціативою щодо боротьби з глобальним потеплінням. Вони пропонують запустити у космос гігантську парасольку, яка частково закриє Землю від Сонця. Передбачається, що це допоможе зупинити нагрівання планети й не допустити її кипіння. 

Створити прототип, який доведе ефективність ідеї, хоче команда вчених на чолі з професором фізики та директором Інституту космічних досліджень імені Ашера при Ізраїльському технологічному інституті Йорамом Розеном, пише New York Times.

Читайте також:

Детальніше про ідею науковців — що робитиме парасолька

Подібна ідея обговорюється не вперше, ряд вчених давно заявляли про необхідність зробити щит або навіс, який захищав би землю від сонячного випромінювання та допомагав би планеті охолоджуватися. 

Вчені з Ізраїльського інституту мають ту ж саму мету. Вони хочуть відправити величезний сонцезахисний навіс у далеку точку між Землею та Сонцем. Таким чином плануют заблокувати до 2% сонячної радіації. 

За підрахунками науковців, це допоможе зупинити глобальне потепління, охолодивши планету на 1,5 градуса за Цельсієм. Тобто це збереже Землю в керованих кліматичних межах.

 

Землю хочуть охолодити за допомогою гігантську космічну парасольки — як це працює
Концепція гігантського вітрила, що закриває Землю від Сонця. Авторство: Technion Israel Institute of Technology and ASRI

Як відправлятимуть парасольки у космос

У космос фактично запускатимуть не одну парасольку. Це буде достатньо велика й складна конструкція, що утворюватиме величезну площу, еквівалентну приблизно 1 млн кв. км, що можна порівняти з розміром Аргентини.

Щоб запустити таку колосальну конструкцію, необхідно використати не одну ракету, крім того, вона була надто важкою. Тому команда пропонує дешевший та ефективніший метод — розгортання рою менших парасольок, які співпрацюватимуть у космосі.

 

 

Скільки коштуватиме запуск парасольки у космос

Щоб здійснити задумане, команда науковців активно шукає фінансування, маючи на меті отримати від 10 до 20 мільйонів доларів на створення та випробування свого прототипу.

Чи дійсно гігантська парасолька у космосі може зупинити глобальне потепління

Поки що у даного проєкту більше критиків, ніж прихильників, адже без відповідей залишаються досить багато питань:

  • наскільки довговічна конструкція, що піддаватиметься впливу суворих космічних умов та самого Сонця відповідно;
  • чи дійсно закриття Землі від Сонця зупинить зміни клімату, адже парникові гази виділятимуться у тому ж об'ємі. А навіть якби викиди парникових газів від викопного палива впали до нуля, в атмосфері все одно вже є надмірна кількість вуглекислого газу, який утримує тепло;
  • наскільки дорогою насправді виявиться ця конструкція та чи зможе себе виправдати.

Проте, визнаючи ці виклики, прихильники проєкту все ж наголошують на важливості вивчення всіх можливих рішень для боротьби з нагріванням планети.

 

Раніше ми розповідали, що чекає на Землю, якщо весь кисень зникне лише на 5 секунд.

Нагадаємо, ми писали, NASA хоче відправити у космос міжзоряний пилосос, щоб розкрити деякі таємниці Всесвіту та нашої Сонячної системи.

Також ми повідомляли, що вчені створили м'яких роботів, що вивчатимуть інопланетні світи.

земля
клімат
космос
Сонце
технології
Глобальне потепління

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі