В космосе развернут большой зонтик, чтобы защитить Землю от Солнца — видео

Космический зонтик от Солнца. Изображение: shutterstock.com

Группа ученых выступила со смелой инициативой по борьбе с глобальным потеплением. Они предлагают запустить в космос гигантский зонтик, который частично закроет Землю от Солнца. Предполагается, что это поможет остановить нагрев планеты и не допустить ее кипения.

Создать прототип, который докажет эффективность идеи, хочет команда ученых во главе с профессором физики и директором Института космических исследований имени Ашера при Израильском технологическом институте Йорамом Розеном, пишет New York Times.

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Подобная идея обсуждается не впервые, ряд ученых давно заявляли о необходимости сделать щит или навес, который защищал бы землю от солнечного излучения и помогал планете охлаждаться.

Ученые из Израильского института преследуют ту же цель. Они хотят отправить огромный солнцезащитный навес в дальнюю точку между Землей и Солнцем. Таким образом, планируют заблокировать до 2% солнечной радиации.

По подсчетам ученых, это поможет остановить глобальное потепление, охладив планету на 1,5 градуса Цельсия. То есть это сохранит Землю в управляемых климатических пределах.

Концепция гигантского паруса, закрывающего Землю от Солнца. Авторство: Technion Israel Institute of Technology and ASRI

Как будут отправлять зонтики в космос

В космос фактически будут запускать не один зонтик. Это будет достаточно большая и сложная конструкция, которая будет образовывать огромную площадь, эквивалентную примерно 1 млн кв. км, что сравнимо с размером Аргентины.

Чтобы запустить такую колоссальную конструкцию, необходимо использовать не одну ракету, кроме того, она бы была слишком тяжелой. Поэтому команда предлагает более дешевый и эффективный метод — развертывание роя меньших зонтов, которые будут сотрудничать в космосе.

Сколько будет стоить запуск зонта в космос

Чтобы осуществить задуманное, команда ученых активно ищет финансирование, имея цель получить от 10 до 20 миллионов долларов на создание и испытание своего прототипа.

Действительно ли гигантский зонтик в космосе может остановить глобальное потепление

Пока что у данного проекта больше критиков, чем поклонников, ведь без ответов остается достаточно много вопросов:

насколько долговечна конструкция, подверженная влиянию суровых космических условий и самого Солнца соответственно;

действительно ли закрытие Земли от Солнца остановит изменения климата, ведь парниковые газы будут выделяться в том же объеме. А даже если выбросы парниковых газов от ископаемого топлива упали бы до нуля, в атмосфере все равно уже есть избыточное количество углекислого газа, удерживающего тепло;

насколько дорогой действительно окажется эта конструкция и сможет ли себя оправдать.

Однако, признавая эти вызовы, сторонники проекта все же отмечают важность изучения всех возможных решений для борьбы с нагреванием планеты.

Раньше мы рассказывали, что ждет Землю, если весь кислород исчезнет всего на 5 секунд.

Напомним, мы писали, NASA хочет отправить в космос межзвездный пылесос, чтобы раскрыть некоторые тайны Вселенной и нашей Солнечной системы.

Также мы сообщали, что ученые создали мягких роботов, которые будут изучать инопланетные миры.