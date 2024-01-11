Виявлено масивну зірку, що вивергається, наче вулкан — вчені приголомшені

Надмасивна зірка, що згасає. Зображення: wallpaperflare.com

Вчені стали свідками чергового дивовижного явища у космосі, спостерігаючи за зіркою-надгігантом, яка з невідомих причин втрачала свою яскравість. Виявилося, що вона вивергається, немов вулкан.

Як це можливо та що відбувається з цим масивним космічним об'єктом, розбиралися астрономи з Університету штату Джорджія, яким вдалося отримали перші великі зображення цієї зорі. Свої висновки вони опублікували в The Astronomical Journal, пише Phys.org.

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Ця зірка, що має назву RW Цефея (лат. RW Cephei), належить до класу "холодних гіпергігантів" — зірок, що зростають до вражаючих розмірів, наближаючись до завершення свого життя.

Таку назву одна з найбільших зірок Чумацького Шляху отримала, оскільки вона знаходиться в сузір'ї Цефей. Цей цікавий космічний об'єкт віддалений від Землі на 16 000 світлових років.

RW Цефея настільки велика, що якби її розмістити на місці Сонця, зовнішні шари її сягали б за орбіту Юпітера.

Чому вчені зацікавилися RW Цефеєю?

Як правило, старі зорі демонструють варіації світимості, які пов’язані зі змінами в їхніх зовнішніх шарах. Зазвичай ці зміни невеликі.

Але астрономи Вольфганг Фольманн і Костантино Сігісмонді помітили, що RW Цефея різко потьмяніла за попередні кілька років. До грудня 2022-го яскравість досліджуваної зорі зменшилася приблизно до третини від її нормальної яскравості, що є безпрецедентним падінням. Це явище неабияк спантеличило наукову спільноту. Тож, дослідники прагнули з’ясувати, що спричинило таке сильне затемнення.

Зображення зірки та детальне дослідження

У новому дослідженні астрономи з Університету штату Джорджія застосували масив CHARA (скорочення від "Center for High Angular Resolution Astronomy") — систему в історичній обсерваторії Маунт-Вілсон у Каліфорнії, яка включає шість потужних телескопів, об'єднаних для спільної роботи в інтерферометричному режимі.

Спостереження CHARA показали, що зоря не має правильної форми. Для того, щоб зробити зображення з повною деталізацією, знадобилися спеціалізовані комп’ютерні програми, створені доцентом астрономії Університету штату Джорджія Фаб’єном Бароном.

На остаточних знімках видно світило, на якому відбуваються рухи зовнішніх шарів, що створюють менші і яскравіші плями на його поверхні. Крім того, вигляд зорі значно змінився за 10-місячний період спостережень, що збігся з переходом від її найслабшого стану до повільного відновлення до колишньої яскравості.

Зображення RW Cephei в штучних кольорах за грудень 2022 (ліворуч) і липень 2023 (праворуч). Авторство: Georgia State University/The CHARA Array

Детальні зображення і спостереження, а також інтелектуальні алгоритми, створені командою вчених, показали, що на RW Цефеї відбулося грандіозне виверження газової хмари, яке заблокувало велику частину зоряного світла. Нерівний вигляд зірки є результатом пилу, який утворюється через величезний викид із зірки.

Грандіозне виверження RW Цефеї та неймовірні висновки вчених

Остаточно картина явища була розкрита завдяки додатковим спостереженням за RW Цефеєю, які зробила аспірантка Університету штату Джорджія Кетрін Шепард в обсерваторії Апач-Пойнт в Нью-Мексико.

Шепард використовувала спеціальну камеру для запису світла, що йде від зорі, від видимого до інфрачервоного діапазону, і ці вимірювання показали, що згасання було набагато більшим у видимих кольорах порівняно з інфрачервоними. Це свідчить про те, що зоряне світло було затьмарене мікроскопічними хмарами пилу, які блокують видимість зорі. У сукупності ці спостереження підтверджують, що зоря RW Цефея пережила величезне виверження, яке випустило гігантський згусток газу.

Коли хмара віддалялася, вона охолоджувалась і створювала рої частинок пилу, які фактично блокували велику частину зоряного світла. Тепер, коли хмара розширюється, ми знову починаємо бачити зірку та її неспокійне оточення.

Директор CHARA Дуглас Гіс вважає, що це може бути одне з кількох грандіозних вивержень, які вразили RW Цефея впродовж останнього століття, і що такі виверження продовжуватимуть відігравати важливу роль у втраті маси до загибелі зірки.

Раніше ми писали, що вчені виявили ультрашвидку зірку, що обертається 14 разів на секунду.

Нагадаємо, ми розповідали, астрономи натрапили на кульове зоряне скупчення, що перебуває дуже близько до центру Чумацького Шляху через що може статися жахлива катастрофа.

Також ми повідомляли, що зірка розміром з Сонце пронеслася через нашу систему та змінила її.