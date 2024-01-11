Обнаружена массивная звезда, извергающаяся словно вулкан — ученые ошеломлены

Сверхмассивная угасающая звезда. Изображение: wallpaperflare.com

Ученые стали свидетелями очередного удивительного явления в космосе, наблюдая за звездой-сверхгигантом, по неизвестным причинам терявшем свою яркость. Оказалось, что она извергается будто вулкан.

Как это возможно и что происходит с этим массивным космическим объектом, разбирались астрономы из Университета штата Джорджия, которым удалось получить первые крупные изображения этой звезды. Свои выводы они опубликовали в The Astronomical Journal, пишет Phys.org.

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Эта звезда, которая называется RW Цефея (лат. RW Cephei), принадлежит к классу "холодных гипергигантов" — звездам, которые растут до поразительных размеров, приближаясь к завершению своей жизни.

Такое название одна из огромнейших звезд Млечного Пути получила, поскольку она находится в созвездии Цефей. Этот интересный космический объект удален от Земли на 16 000 световых лет.

RW Цефея настолько огромная, что если бы ее разместить на месте Солнца, внешние слои ее достигали бы орбиты Юпитера.

Почему ученые заинтересовались RW Цефеей?

Как правило, старые звезды демонстрируют вариации светимости, связанные с изменениями в их внешних слоях. Обычно эти изменения невелики.

Но астрономы Вольфганг Фольманн и Константино Сигисмонди заметили, что RW Цефея резко потускнела за несколько предыдущих лет. К декабрю 2022-го яркость исследуемой звезды уменьшилась примерно до трети ее нормальной яркости, что является беспрецедентным падением. Это явление изрядно озадачило научное сообщество. Итак, исследователи стремились выяснить, что повлекло за собой такое сильное затемнение.

Изображение звезды и подробное исследование

В новом исследовании астрономы из Университета штата Джорджия применили массив CHARA (сокращение от "Center for High Angular Resolution Astronomy") — систему в исторической обсерватории Маунт-Вилсон в Калифорнии, включающей шесть мощных телескопов, объединенных для совместной работы в интерферометре.

Наблюдения CHARA показали, что звезда не имеет правильной формы. Чтобы сделать изображение с полной детализацией, понадобились специализированные компьютерные программы, созданные доцентом астрономии Университета штата Джорджия Фабьеном Бароном.

На окончательных снимках видно светило, на котором происходят движения наружных слоев, создающие меньшие и более яркие пятна на его поверхности. Кроме того, вид звезды значительно изменился за 10-месячный период наблюдений, совпавший с переходом от ее слабейшего состояния к медленному восстановлению к прежней яркости.

Изображение RW Cephei в искусственных цветах за декабрь 2022 года (слева) и июль 2023 года (справа). Авторство: Georgia State University/The CHARA Array

Подробные изображения и наблюдения, а также интеллектуальные алгоритмы, созданные командой ученых, показали, что на RW Цефее произошло грандиозное извержение газового облака, заблокировавшее большую часть звездного света. Неровный вид звезды является результатом пыли, которая образуется из-за огромного выброса из звезды.

Грандиозное извержение RW Цефеи и невероятные выводы ученых

Окончательно картина явления была раскрыта благодаря дополнительным наблюдениям за RW Цефеей, сделанным аспиранткой Университета штата Джорджия Кэтрин Шепард в обсерватории Апач-Пойнт в Нью-Мексико.

Шепард использовала специальную камеру для записи света, идущего от звезды, от видимого к инфракрасному диапазону, и эти измерения показали, что затухание было гораздо больше в видимых цветах по сравнению с инфракрасными. Это свидетельствует, что звездный свет был омрачен микроскопическими облаками пыли, блокирующими видимость звезды. В совокупности эти наблюдения подтверждают, что звезда RW Цефея пережила огромное извержение, выпустившее гигантский сгусток газа.

Когда облако удалялось, оно охлаждалось и создавало рои частиц пыли, которые фактически блокировали большую часть звездного света. Теперь, когда облако расширяется, мы снова начинаем видеть звезду и ее неспокойную обстановку.

Директор CHARA Дуглас Гис считает, что это может быть одно из нескольких грандиозных извержений, поразивших RW Цефея за последний век, и что такие извержения будут продолжать играть важную роль в потере массы до гибели звезды.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили ультрабыструю звезду, вращающуюся 14 раз в секунду.

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Также мы сообщали, что звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему и изменила ее.