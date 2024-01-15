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Умирающее Солнце убьет всех на Земле, но у жизни будет шанс возродиться — ученые

15 января 2024 21:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Солнце умрет, уничтожая все живое на Земле, но новая жизнь возможна — ученые
Солнце умирает, превращаясь в красного гиганта. Изображение: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Несколько миллиардов лет на нашей планете существует жизнь в разных ее формах и проявлениях. Далеко не последнюю роль в этом сыграло наше Солнце, являющееся желтым карликом. Однако, как и любая звезда, земное светило рано или поздно погибнет, превратившись в красного гиганта, а впоследствии в белого карлика. Это событие уничтожит мир, который мы знаем и все живое. Но ученые утверждают, что новая жизнь может возникнуть снова.

Соответствующий вывод они сделали в новом научном труде, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

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Предыдущие исследования демонстрировали, что звезды, имеющие возраст, как наше Солнце, (примерно 4,59 млрд лет) или несколько старше, обеспечивают лучшие условия для образования жизни на планетах и развития цивилизаций.

Однако с течением времени этот гостеприимный мир может превратиться в ад, умирающая звезда уничтожает все, что ее окружает, превращаясь в красного гиганта. То есть, когда в ядре звезды заканчивается водород, она сначала сжимается, зажигая гелий, а затем разбухает.

Исследователи предполагают, что когда Солнце будет надуваться, его внешний слой протянется до орбиты Земли. Так что все живое просто сгорит.

Кроме того, фаза красного гиганта характеризуется испусканием мощных звездных ветров, потому горячий поток, исходящий от красного гиганта отодвинет зону жизни намного дальше, далеко за пределы Земли.

Это может быть хорошей новостью для спутников газовых гигантов, но не для скалистых планет. Венера и Меркурий к этому моменту будут полностью поглощены Солнцем. Земля и Марс, в лучшем случае, будут сожжены. 

По словам ученых, дальше красные гиганты сбрасывают свои слои, остается только сжатое дегенеративное ядро. Мертвую звезду называют белым карликом.

Исследования показывают, что изменения от обычной звезды до красного гиганта и белого карлика слишком быстры, чтобы жизнь адаптировалась, если у вас нет способа защитить и переместить всю планету.

Что будет после смерти Солнца

Исследователям было интересно, что будет после того, как Солнце превратится в Красного гиганта и сожжет все. В новом исследовании они раскрыли некоторые детали.

Без звездных ветров и с большой стабильностью на протяжении миллиардов лет белые карлики являются прекрасным местом для жизни, если планеты пережили фазу красных гигантов и жизнь развилась после появления белого карлика.

Поэтому старые звезды и белые карлики следует исследовать в качестве потенциальных носителей жизни. Но кажется маловероятным, что жизнь может непрерывно существовать в мире, когда звезда меняется и эволюционирует.

 

Раньше мы рассказывали, что заставляет гореть Солнце, если в космосе нет кислорода.

Напомним, мы писали, если Солнце может нагреть планеты, почему космос холодный.

Также мы сообщали, что будет, если человек когда-нибудь попытается высадиться на Юпитер.

космос
Солнце
планета
ученые
жизнь
Земля

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