Земні істоти допоможуть очистити воду на Марсі — новий метод NASA

Астронавт на Червоній планеті. Фото: freepik.com

Одна з головних проблем, що постане перед астронавтами, які відправляться підкорювати Марс, — відсутність питної води на планеті. Звичайно, певні запаси будуть взяті з собою на космічний корабель, але, як безперебійно забезпечувати марсіанські колонії водою, якщо на Червоній планеті вона отруйна?

На це питання вже знають відповідь дослідники NASA, які винайшли інноваційний метод очищення марсіанської води за допомогою земних істот.

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Що не так з марсіанською водою?

Як зазначають вчені, псують марсіанську воду клас сполук під назвою перхлорати. Вони являють собою солі або складні ефіри хлорної кислоти і, звичайно, є смертельно небезпечні для живих клітин.

Перхлорати роблять будь-яку воду з марсіанського льоду непридатною для пиття і непридатною для вирощування сільськогосподарських культур або навіть для виготовлення ракетного палива.

Проте, науковці знайшли спосіб, як життя може існувати навіть у таких умовах.

Як очистити марсіанську воду за допомогою живих істот?

Новий метод, запропонований NASA, полягає у використанні так званої регенеративної системи відновлення перхлорату. Цей підхід використовує синтетичну біологію для створення генно-інженерних бактерій, які здатні харчуватися перхлоратами та перетворювати їх на кисень і хлорид.

За словами команди, такий метод не тільки буде масштабованим, але й безпосередньо видалятиме перхлорати, а не фільтруватиме їх для подальшої утилізації.

Графічне зображення Detoxifying Mars: біокаталітичне усунення всюдисущих перхлоратів. Авторство: Lynn Rothschild

Що варто знати?

Бактерії, що здатні поглинати та перетворювати перхлорати, зустрічаються у природі на Землі. Однак вони не підходять для космічних подорожей.

Тож, дослідницька група хоче взяти ключові гени цих істот, які каталізують реакцію, і вставити їх у штам Bacillus subtilis 168, який підходить для польоту на Марс. Так бактерії зможуть ефективно очищати воду, і вона стане придатною для пиття, вирощування рослин та інших потреб астронавтів.

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