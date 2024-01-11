Земные существа помогут очистить воду на Марсе — новый метод NASA

Астронавт на красной планете. Фото: freepik.com

Одна из главных проблем, возникающих перед астронавтами, которые отправятся покорять Марс, — отсутствие питьевой воды на планете. Конечно, определенные запасы будут взяты с собой на космический корабль, но, как бесперебойно снабжать марсианские колонии водой, если на Красной планете она ядовита?

На этот вопрос уже знают ответ исследователи NASA, которые изобрели инновационный метод очищения марсианской воды с помощью земных существ.

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Что не так с марсианской водой?

Как отмечают ученые, портят марсианскую воду класс соединений под названием перхлораты. Они представляют собой соли или сложные эфиры хлорной кислоты и, конечно, смертельно опасны для живых клеток.

Перхлораты делают любую воду из марсианского льда непригодной для питья и непригодной для выращивания сельскохозяйственных культур или даже для производства ракетного топлива.

Однако ученые нашли способ, как жизнь может существовать даже в таких условиях.

Как очистить марсианскую воду с помощью живых существ?

Новый метод, предложенный NASA, заключается в использовании регенеративной системы восстановления перхлората. Этот подход использует синтетическую биологию для создания генно-инженерных бактерий, способных питаться перхлоратами и превращать их в кислород и хлорид.

По словам команды, такой метод не только будет масштабирован, но и будет непосредственно удалять перхлораты, а не фильтровать их для дальнейшей утилизации.

Графическое изображение Detoxifying Mars: биокаталитическое устранение вездесущих перхлоратов. Авторство: Lynn Rothschild

Что следует знать?

Бактерии, способные поглощать и преобразовывать перхлораты, встречаются в природе на Земле. Однако они не подходят для космических путешествий.

Следовательно, исследовательская группа хочет взять ключевые гены этих катализирующих реакцию существ и вставить их в штамм Bacillus subtilis 168, который подходит для полета на Марс. Так бактерии смогут эффективно очищать воду, и она будет пригодной для питья, выращивания растений и других нужд астронавтов.

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