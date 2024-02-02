NASA розроблятиме технологію глибокого сну для космічних подорожей — що відомо

Люди подорожують космосом у замороженому стані. Зображення: Henning Dalhoff/Science photo library

Оскільки будь-які космічні подорожі триватимуть довго (астронавти можуть летіти з точки А до точки Б від пів року і більше), це може негативно сказатися на їхньому здоров'ї. А отже науковці довгий час думали, як цього можна уникнути. В результаті прийшли до висновку, що один з найкращих варіантів — занурити космонавтів у глибокий сон.

Так, 2024 року програма NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) обрала експеримент "Вивчення гібернації у тварин для космічного здоров’я людей" (STASH), який розроблений Раяном Спренгером та його колегами з каліфорнійської біотехнологічної фірми Fauna Bio. Inc. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті NASA.

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Відомо, що сьогодні біотехнологи поглиблено вивчають унікальні властивості ссавців, зокрема вміння впадати у сплячку на певний період часу, не наносячи своєму організму шкоди й переживаючи "складні періоди", до прикладу зиму, коли є нестача їжі.

Вже наявні розробки використовуються для створення нових терапевтичних засобів для людей. Але, як вказує Райан Спренгер та його команда, ці переваги також можна застосовувати для дослідження космосу. Це допоможе убезпечити фізичне та психічне здоров'я астронавтів під час довготривалих місій на Марс і за його межі.

Саме тому новий проєкт STASH спільно з Коледжем інженерії та прикладних наук BioServe Space Technologies при Університеті Колорадо в Боулдері розробляє спеціальний пристрій для введення людини у глибокий сон.

Поки що експеримент складається з двох камер, у яких розміщуються тестові гризуни, підтримуючи низьку температуру до +4°C, щоб викликати стан заціпеніння.

Система обов'язково матиме інструменти, які вимірюватимуть метаболізм тварин у режимі реального часу, відстежуючи споживання кисню, температуру тіла та частоту серцевих скорочень.

STASH також досліджуватимуть, чи дійсно гібернація в умовах мікрогравітації захищає організм, не допускаючи втрати кісткової та м'язової маси. Середньострокові цілі включають тестування біоактивних молекул, які імітують експресію генів сплячки, і оцінку методів індукції синтетичного заціпеніння.

"Дослідження, проведені за допомогою STASH, стануть важливим першим кроком до отримання фундаментальних знань про здатність гібернації зменшувати ризики для здоров’я в космосі. Ці знання сприятимуть розробці як засобів протидії біоміметичним препаратам, так і майбутньої інфраструктури, необхідної для підтримки заціпенілих людей-астронавтів, які беруть участь у міжпланетних місіях. Ми вважаємо, що STASH є втіленням проєктів з високим ризиком і високою винагородою, для яких було створено NIAC", — повідомили у NASA.

Раніше ми повідомляли, вчені дізналися, що політ на Марс може пошкодити мозок людини та вони знають, як можна розв'язати проблему.

Нагадаємо, ми писали, вчені показали відео, яке показує, що насправді трапиться з людиною, якщо вона вийде у відкритий космос без скафандра.

Також ми розповідали, що вчені вперше в історії виростили ембріони у космосі без впливу гравітації.