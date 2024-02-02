NASA будет разрабатывать технологию гибернации для космических путешествий — что известно

Люди путешествуют по космосу в замороженном состоянии. Изображение: Henning Dalhoff/Science photo library

Поскольку любые космические путешествия будут длиться долго (астронавты могут лететь с точки А до точки Б от полугода и больше), это может негативно отразиться на их здоровье. А потому, ученые долгое время думали, как этого можно избежать. В результате пришли к выводу, что один из возможных вариантов — погрузить космонавтов в глубокий сон.

Так, в 2024 году программа NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) избрала эксперимент "Изучение гибернации у животных для космического здоровья людей" (STASH), разработанный Райаном Спренгером и его коллегами из калифорнийской биотехнологической фирмы Fauna Bio. Inc. Информация об этом появилась на официальном сайте NASA.

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Известно, что сегодня биотехнологи углубленно изучают уникальные свойства млекопитающих, в частности умение впадать в спячку на определенный период времени, не нанося своему организму вреда и переживая "сложные периоды", к примеру, зиму, когда есть недостаток пищи.

Уже существующие разработки используются для создания новых терапевтических средств для людей. Но, как указывает Райан Спренгер и его команда, эти преимущества можно также применять для исследования космоса. Это поможет обезопасить физическое и психическое здоровье астронавтов во время длительных миссий на Марс и за его пределы.

Именно поэтому новый проект STASH совместно с Колледжем инженерии и прикладных наук BioServe Space Technologies при Университете Колорадо в Боулдере разрабатывает специальное устройство для ввода человека в глубокий сон.

Пока что эксперимент состоит из двух камер, в которых размещаются тестовые грызуны, поддерживая низкую температуру до +4°C, чтобы вызвать состояние оцепенения.

Система обязательно будет иметь инструменты, которые будут измерять метаболизм животных в режиме реального времени, отслеживая потребление кислорода, температуру тела и частоту сердечных сокращений.

STASH также будет исследовать, действительно ли гибернация в условиях микрогравитации защищает организм, не допуская потери костной и мышечной массы. Среднесрочные цели включают тестирование биоактивных молекул, имитирующих экспрессию генов спячки, и оценку методов индукции синтетического оцепенения.

"Исследования, проведенные с помощью STASH, станут важным первым шагом к получению фундаментальных знаний о способности гибернации уменьшать риски для здоровья в космосе. Эти знания будут способствовать разработке как средств противодействия биомеметическим препаратам, так и будущей инфраструктуры, необходимой для поддержки оцепеневших людей-астронов, которые принимают участие в межпланетных миссиях. Мы считаем, что STASH является воплощением проектов с высоким риском и высоким вознаграждением, для которых было создано NIAC", — сообщили в NASA.

Ранее мы сообщали, что ученые узнали, что полет на Марс может повредить мозг человека и они знают, как решить проблему.

Напомним, мы писали, ученые показали видео, показывающее, что на самом деле случится с человеком, если он выйдет в открытый космос без скафандра.

Также мы говорили, что ученые впервые в истории вырастили эмбрионы в космосе без влияния гравитации.