Как возникла жизнь на Земле — ученые обнародовали новую теорию

Симуляция, изображающая межзвездный объект Оумуамуа, как массу фрагментов. Изображение: ZHANG Yun/background by ESO/M. Kornmesser

Одна из самых интересных загадок человечества — как на самом деле возникла жизнь на Земле, что стало первопричиной или зерном, что обильно проросло за миллиарды лет. Ученые создали немало теорий, которые это могут объяснить. Однако поиски истины продолжаются и недавно была выдвинута еще одна теория, базирующаяся на исследовании межзвездного объекта Оумуамуа и других космических факторов.

Новую идею возникновения жизни на Земле представили американские ученые Дэвид Као, Питер Плавчан и Майкл Саммерс, пишет Universe Today.

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Что такое Оумуамуа?

Оумуамуа — первый межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе в 2017 году с помощью телескопа Pan-STARRS1 на Гавайях. Тогда ученые сошлись во мнении, что подобные МО регулярно посещают нашу звездную систему.

По данным наблюдений, его форма похожа на цилиндр или пластину, а не на классический астероид или комету.

Последующие исследования показали, что некоторые из этих объектов попадают на Землю в виде метеоритов и соприкасаются с ее поверхностью.

Новая теория возникновения жизни

Так, новая теория ученых базируется на панспермии, то есть жизнь на Земле могла зародиться благодаря химическим элементам и органическим соединениям, доставленным из космоса.

Свою идею исследователи подкрепляют детальным изучением межзвездного объекта Оумуамуа, пролетевшего мимо Земли. По их предположению, жизнь на МО была в форме бактерий-экстремофилов, способных выжить в суровых условиях космоса, а падение на планету таких объектов в виде метеоритов могло привести к зарождению жизни.

Ученые утверждают, что именно такие объекты могут переносить органические материалы между разными планетными системами. В частности, они сыграли ключевую роль в рассеивании строительных блоков жизни по всему Млечному Пути.

Ученые отмечают, что исследование Оумуамуа и других межзвездных объектов помогает лучше понять, как органические соединения могут перемещаться по Вселенной. Это, в свою очередь, открывает новые перспективы для поиска жизни вне Земли.

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