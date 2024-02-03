Sony запретила гражданам РФ и Беларуси активировать свои игры на платформе Steam

Сервисный магазин Sony. Фото: Shutterstock

Компания Sony ввела ограничения на активацию своих видеоигр в сервисе Steam для пользователей из России и Беларуси. Онлайн-магазин Steampay также подтвердил, что активация игр от Sony теперь недоступна для аккаунтов Steam из России и Беларуси.

Об этом в субботу, 3 февраля сообщили российские СМИ со ссылкой на российского дистрибьютора и издателя "Бука".

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Издание сообщает, что издатель запретил активацию данной игры для пользователей на территории России и Беларуси. Это означает, что игра не будет активироваться для аккаунтов Steam из этих стран.

В то же время, в компании “Бука” уточнили, что в странах СНГ, за исключением упомянутых, активация проходит без проблем.

Что такое площадка Steam

Steam — это онлайн-платформа для цифровой дистрибуции видеоигр и программного обеспечения, разработанная и поддерживаемая компанией Valve. Она служит не только как защита авторских прав, но также предоставляет платформу для игр с поддержкой многопользовательского режима, стриминга и выступает в роли социальной сети для игрового сообщества.

По состоянию на начало 2021 года в каталоге Steam было доступно более 50 тысяч игр, при этом каждый год каталог пополняется на 8—10 тысяч новых игр. В 2020 году сервис насчитывал свыше 120,4 миллиона активных пользователей, использующих его по крайней мере раз в месяц.

Напомним, что компания Microsoft запланировала увольнение 1900 сотрудников компаний Activision Blizzard, Xbox и ZeniMax. Эти специалисты специализируются на разработке видеоигр.

Кроме того, часть разработчиков, которые сотрудничали с украинской студией Stellarium над игрой "Голодный путь" / Famine Way, решили уволиться. К тому же, они запретили использовать свои наработки. Их не устроил юридически-финансовый аспект сотрудничества.