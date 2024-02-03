Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Sony запретила гражданам РФ и Беларуси активировать свои игры на платформе Steam arrow

Sony запретила гражданам РФ и Беларуси активировать свои игры на платформе Steam

3 февраля 2024 19:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Sony запретила гражданам РФ и Беларуси активировать свои игры на платформе Steam
Сервисный магазин Sony. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Компания Sony ввела ограничения на активацию своих видеоигр в сервисе Steam для пользователей из России и Беларуси. Онлайн-магазин Steampay также подтвердил, что активация игр от Sony теперь недоступна для аккаунтов Steam из России и Беларуси. 

Об этом  в субботу, 3 февраля сообщили российские СМИ со ссылкой на  российского дистрибьютора и издателя "Бука".

Читайте также:

Запрет компании Sony — что известно

Издание сообщает, что издатель запретил активацию данной игры для пользователей на территории России и Беларуси. Это означает, что игра не будет активироваться для аккаунтов Steam из этих стран. 

В то же время, в компании “Бука” уточнили, что в странах СНГ, за исключением упомянутых, активация проходит без проблем.

Что такое площадка Steam

Steam — это онлайн-платформа для цифровой дистрибуции видеоигр и программного обеспечения, разработанная и поддерживаемая компанией Valve. Она служит не только как защита авторских прав, но также предоставляет платформу для игр с поддержкой многопользовательского режима, стриминга и выступает в роли социальной сети для игрового сообщества. 

По состоянию на начало 2021 года в каталоге Steam было доступно более 50 тысяч игр, при этом каждый год каталог пополняется на 8—10 тысяч новых игр. В 2020 году сервис насчитывал свыше 120,4 миллиона активных пользователей, использующих его по крайней мере раз в месяц.

Напомним, что компания Microsoft запланировала увольнение 1900 сотрудников компаний Activision Blizzard, Xbox и ZeniMax. Эти специалисты специализируются на разработке видеоигр.

Кроме того, часть разработчиков, которые сотрудничали с украинской студией Stellarium над игрой "Голодный путь" / Famine Way, решили уволиться. К тому же, они запретили использовать свои наработки. Их не устроил юридически-финансовый аспект сотрудничества.

правила
компьютерные игры
Беларусь
запрет
Sony Play Station
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме