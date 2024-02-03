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Sony заборонила громадянам РФ та Білорусі активувати свої ігри на платформі Steam

3 лютого 2024 19:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Sony заборонила громадянам РФ та Білорусі активувати свої ігри на платформі Steam
Сервісний магазин Sony. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Компанія Sony запровадила обмеження на активацію своїх відеоігор у сервісі Steam для користувачів з Росії та Білорусі. Онлайн-магазин Steampay також підтвердив, що активація ігор від Sony тепер недоступна для облікових записів Steam з Росії та Білорусі.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомили російські ЗМІ з посиланням на російського дистриб'ютора та видавця "Бука".

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Заборона компанії Sony — що відомо

Видання повідомляє, що видавець заборонив активацію цієї гри для користувачів на території Росії та Білорусі. Це означає, що гра не активуватиметься для облікових записів Steam з цих країн.

Водночас у компанії "Бука" уточнили, що в країнах СНД, за винятком згаданих, активація відбувається без проблем.

Що таке майданчик Steam

Steam — це онлайн-платформа для цифрової дистрибуції відеоігор та програмного забезпечення, розроблена та підтримувана компанією Valve. Вона служить не тільки як захист авторських прав, але також надає платформу для ігор з підтримкою розрахованого на багато користувачів режиму, стримінгу і виступає в ролі соціальної мережі для ігрової спільноти.

Станом на початок 2021 року в каталозі Steam було доступно понад 50 тисяч ігор, щороку каталог поповнюється на 8-10 тисяч нових ігор. У 2020 році сервіс налічував понад 120,4 мільйона активних користувачів, що використовують його принаймні раз на місяць.

Нагадаємо, що компанія Microsoft запланувала звільнення 1900 співробітників компаній Activision Blizzard, Xbox та ZeniMax. Ці спеціалісти спеціалізуються на розробці відеоігор.

Крім того, частину розробників, які співпрацювали з українською студією Stellarium над грою "Голодний шлях" / Famine Way, вирішили звільнитися. До того ж вони заборонили використовувати свої напрацювання. Їх не влаштував юридично-фінансовий аспект співробітництва.

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Росія

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