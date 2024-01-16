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Украина и Британия запустили технологический мост — что это значит

16 января 2024 13:08
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова
Украина и Британия запустили технологический мост — что это значит
Украинско-британский проект TechBridge приступил к работе. Фото: Минцифры
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова

Украина и Великобритания официально запустили технологичный мост UK-Ukraine TechBridge, направленный на развитие технологических секторов обеих стран. Теперь у украинских IТ-компаний и стартапов будет еще больше возможностей для развития.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Технологический мост UK-Ukraine TechBridge для IТ-сектора

Украинская и британская технологические экосистемы получили новую платформу для развития — UK-Ukraine TechBridge. Это позволит усилить партнерство между государствами и запускать совместные инновационные проекты.

"UK-Ukraine TechBridge это платформа, которая объединит потенциал украинской IТ-индустрии и опыт британского технологического сектора. Ее запуск важная и весомая поддержка для IТ Украины. Уверен, что благодаря UK-Ukraine TechBridge будет воплощено много масштабных совместных проектов", — заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

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Ключевые направления работы проекта:

  • развитие торговли,
  • привлечение инвестиций,
  • создание инноваций и образовательных программ в IТ от мировых компаний.

UK-Ukraine TechBridge поможет расширить сотрудничество между технологическими секторами Украины и Великобритании, а также позволит специалистам из обоих государств обмениваться опытом, знаниями и ресурсами.

Кроме того, UK-Ukraine TechBridge обеспечит доступ как британского, так и украинского технологического бизнеса к рынкам обеих стран, расширит возможности привлечения инвестиций в техсектор Украины, а также будет способствовать развитию инноваций и торговли.

Напомним, IТ-компании продолжают набирать на работу новых специалистов на фоне сокращения экспорта соответствующих услуг. Исследование GlobalLogic показало, какие IT-специалисты наиболее востребованы.

Между тем, в МВФ прогнозируют риски развития технологий во всем мире. Специалисты фонда заявили, что около 40% рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.

Великобритания
Украина
технологии
IT

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