Украина и Британия запустили технологический мост — что это значит

Украинско-британский проект TechBridge приступил к работе. Фото: Минцифры

Украина и Великобритания официально запустили технологичный мост UK-Ukraine TechBridge, направленный на развитие технологических секторов обеих стран. Теперь у украинских IТ-компаний и стартапов будет еще больше возможностей для развития.



Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Технологический мост UK-Ukraine TechBridge для IТ-сектора

Украинская и британская технологические экосистемы получили новую платформу для развития — UK-Ukraine TechBridge. Это позволит усилить партнерство между государствами и запускать совместные инновационные проекты.



"UK-Ukraine TechBridge — это платформа, которая объединит потенциал украинской IТ-индустрии и опыт британского технологического сектора. Ее запуск — важная и весомая поддержка для IТ Украины. Уверен, что благодаря UK-Ukraine TechBridge будет воплощено много масштабных совместных проектов", — заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

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Ключевые направления работы проекта:

развитие торговли,

привлечение инвестиций,

создание инноваций и образовательных программ в IТ от мировых компаний.

UK-Ukraine TechBridge поможет расширить сотрудничество между технологическими секторами Украины и Великобритании, а также позволит специалистам из обоих государств обмениваться опытом, знаниями и ресурсами.

Кроме того, UK-Ukraine TechBridge обеспечит доступ как британского, так и украинского технологического бизнеса к рынкам обеих стран, расширит возможности привлечения инвестиций в техсектор Украины, а также будет способствовать развитию инноваций и торговли.



Напомним, IТ-компании продолжают набирать на работу новых специалистов на фоне сокращения экспорта соответствующих услуг. Исследование GlobalLogic показало, какие IT-специалисты наиболее востребованы.

Между тем, в МВФ прогнозируют риски развития технологий во всем мире. Специалисты фонда заявили, что около 40% рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.