Україна та Британія запустили технологічний міст — що це значить

Українсько-британський проєкт TechBridge розпочав роботу. Фото: Мінцифри

Україна та Велика Британія офіційно запустили технологічний міст UK-Ukraine TechBridge, спрямований на розвиток технологічних секторів обох країн. Тепер українські ІТ-компанії та стартапи матимуть ще більше можливостей для розвитку.



Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Технологічний міст UK-Ukraine TechBridge для ІТ-сектору

Українська та британська технологічні екосистеми отримали нову платформу для розвитку — UK-Ukraine TechBridge. Зазначається, що це дасть змогу посилити партнерство між державами та запускати спільні інноваційні проєкти.



"UK-Ukraine TechBridge — це платформа, яка об’єднає потенціал української ІТ-індустрії та досвід британського технологічного сектору. Її запуск — важлива та вагома підтримка для ІТ України. Впевнений, що завдяки UK-Ukraine TechBridge буде втілено багато масштабних спільних проєктів", — заявив заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

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Ключові напрями роботи проєкту:

розвиток торгівлі,

залучення інвестицій,

створення інновацій та освітні програми в ІТ від світових компаній.

UK-Ukraine TechBridge допоможе розширити співпрацю між технологічними секторами України та Великої Британії, а також надасть змогу спеціалістам з обох держав обмінюватися досвідом, знаннями й ресурсами.

Крім того, UK-Ukraine TechBridge забезпечить доступ як британського, так і українського технологічного бізнесу до ринків обох держав, розширить можливості для залучення інвестицій у техсектор України, а також сприятиме розвитку інновацій та торгівлі.



Нагадаємо, ІТ-компанії продовжують набирати на роботу нових фахівців на тлі скорочення експорту відповідних послуг. Дослідження GlobalLogic показало, які IT-спеціалісти найбільш затребувані.

Тим часом у МВФ прогнозують ризики розвитку технологій у всьому світі. Фахівці фонду заявили, що майже 40% робочих місць можуть бути замінені штучним інтелектом.