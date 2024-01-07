До Землі наближається величезний астероїд — чи є небезпечним

Астероїд наближається до землі. Ілюстративне фото: freepik

Величезний астероїд летить до Землі. Його розмір становить майже 400 метрів — що величиною, як футбольне поле.

Про це повідомляє Space Reference.

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Астероїд летить до Землі

"Судячи з його яскравості і того, як 2002 AY1 відбиває світло, він ймовірно, має діаметр від 0,172 до 0,386 км, що робить його маленьким або середнім астероїдом, розміром приблизно з футбольне поле", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2002 AY1 наблизиться до Землі та пролетить поруч вже завтра, 8 січня. Відстань до небесного тіла становить 5,8 млн км, а швидкість руху — 17.339 км/с.

Так, цей астероїд зазвичай класифікують як "маленький", орбіта якого може наблизити його до Землі.

Скриншот карти NASA

Науковці називають це небесне тіло "потенційно небезпечним об'єктом".

За стандартами NASA потенційно небезпечними астероїдами вважають ті, що перевищують 140 м в розмірі, а близькість їх до Землі близько 7,5 млн км.

Раніше ми писали, що NASA постійно веде спостереження за космічними об'єктами, які знаходяться у безпосередній близькості із Землею та можуть загрожувати нашій планеті. Однак нещодавно космічне агенство зізналося, що втратило з поля зору небезпечний астероїд. Що гірше, за прогнозами вчених, він може вдаритися об Землю вже у 2024 році.

Крім того, астрономам вдалося виявити дійсно унікальну зірку, яка обертається з божевільною швидкістю — 14 разів на секунду. По суті вона мчить крізь космічний простір зі швидкістю мільйони кілометрів на годину. Такі надшвидкі оберти призвели до того, що навколо цього яскравого космічного об'єкта утворилася величезна газова хмара.