К Земле приближается огромный астероид — опасен ли он

Астероид приближается к земле. Иллюстративное фото: freepik

Огромный астероид летит к Земле. Его размер составляет почти 400 метров — что величиной, как футбольное поле.

Об этом сообщает Space Reference.

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Астероид летит к Земле

"Судя по его яркости и тому, как 2002 год AY1 отражает свет, он вероятно, имеет диаметр от 0,172 до 0,386 км, что делает его маленьким или средним астероидом, размером примерно, как футбольное поле", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 2002 год AY1 приблизится к Земле и пролетит рядом уже завтра, 8 января. Расстояние до небесного тела составляет 5,8 млн км, а скорость движения — 17.339 км/с.

Так, этот астероид обычно классифицируют как "маленький", орбита которого может приблизить его к Земле.

Скриншот карты NASA

Ученые называют это небесное тело "потенциально опасным объектом".

По стандартам NASA потенциально опасными астероидами считают превышающие 140 м в размере, а близость их к Земле около 7,5 млн км.

Ранее мы писали, что NASA постоянно ведет наблюдение за космическими объектами, которые находятся в непосредственной близости от Земли и могут угрожать нашей планете. Однако недавно космическое агентство призналось, что потеряло из виду опасный астероид. Ужаснее, по прогнозам ученых, он может удариться о Землю уже в 2024 году.

Кроме того, астрономам удалось обнаружить действительно уникальную звезду, вращающуюся с безумной скоростью — 14 раз в секунду. По сути, она мчится сквозь космическое пространство со скоростью в миллионы километров в час. Такие сверхбыстрые обороты привели к тому, что вокруг этого яркого космического объекта образовалось огромное газовое облако.