Знахідка вченого у Тихому океані доводить, що у космосі ми не одні — фото

Вчений Аві Леб виявив таємничі крихітні "сферули". Колаж: Avi Loeb/iStock

Сумніватися у тому, що ми не одні у цьому Всесвіті, більше не варто. І хоч ми ще не познайомилися з розумною позаземною цивілізацією, у різних куточках космосу вчені знаходять докази, що життя може існувати далеко за межами Землі, щобільше, на нашу планету воно теж потрапило саме ззовні. Ще одну підказку існування інопланетного життя знайшов науковець не у інших світах, а у нашому Тихому океані.

Як пише видання METRO, приголомшливе відкриття належить ізраїльсько-американському фізику-теоретику Аві Лебу. Ще у червні минулого року професор Гарварда та його команда вирушили в океан у пошуках доказів того, що людство не самотнє у Всесвіті. І ця подорож була не даремною.

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Експедиція була організована до місця вибуху метеора. З глибин фахівцям вдалося підняти 850 крихітних сфер, які Аві Леб назвав "сферулами".

Склад знайдених ідеально круглих фрагментів раніше ніколи не зустрічався на Землі. Вчений упевнений, що ці таємничі "крихітки" з космосу можуть містити підказки про позаземне життя.

Сферули, що потрапили у Тихий океан з космосу. Фото: Dr Avi Loeb

Як вдалося дістати ці кульки з дна океану?

Дослідники обстежили область розміром близько 11 км за допомогою магнітних саней, які опускали на глибину близько 6 км, сподіваючись витягнути частинки розміром в міліметр. Це навіть не голка у стогу сіна!

"Це був складний і ризикований науковий проєкт, але всі зірки зійшлися. Мені вдалося отримати від донора півтора мільйона доларів на його підтримку, а потім сани, побудовані нашими інженерами, заробили. Ми змогли залишити їх на дні океану та зібрати матеріал", — розповів доктор Леб.

Аві Леб під час експедиції з пошуку позаземних технологій. Фото: Dr Avi Loeb

Що відомо про сферули?

Вчені ще досі вивчають матеріал. Однак вже зараз можна сказати, що ці розплавлені краплі розміром з піщинку належать міжзоряному метеору. Передбачається, що метеор прилетів з-за меж Сонячної системи зі швидкістю 60 км/сек. перед вибухом біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї в січні 2014 року.

"Найцікавіша річ у моїй галузі досліджень на цей момент — це сферули метеора IM1, які ми витягли з Тихого океану. Метеор рухався занадто швидко, щоб бути пов’язаним із Сонцем, тому ми знаємо, що він прибув з-за меж Сонячної системи", — розповів доктор Аві Леб.

Сферули, що містять підказки про Всесвіт за межами Сонячної системи. Фото: Dr Avi Loeb

У своїх висновках доктор Леб описав сферули як "магнітні кульки" з зовсім іншою концентрацією матеріалів. У них було виявлено надзвичайно високий вміст берилію, лантану та урану, що у 1000 разів більший за стандартний склад матеріалу, з якого складається Сонячна система. Є також інші елементи, яких більше, ніж у первинному сонячному матеріалі.

Наразі вчені також припускають, що сферули можуть бути як природними, так і штучними. Другий варіант інтригує найбільше, адже це означає, що десь там у космосі існують їх творці. Та поки що це лише припущення.

Сферула під мікроскопом. Фото: Dr Avi Loeb

Наступний крок науковців

Далі дослідники сподіваються знайти більші фрагменти, які дозволять набагато більше дізнатися про метеор, а також побачити різницю між природними та штучними частинками.

Крім того, Аві Леб вважає, що пошук фрагментів може допомогти знайти технології майбутнього.

Раніше ми писали, що у метеориті, який впав на Землю, виявили позаземні білки та пил, старші за Сонце.

Нагадаємо, ми розповідали, науковці виявили у зразках астероїда Рюгу важливі докази, що життя на Землю потрапило саме з космосу.

Також ми повідомляли, що американські вчені представили нову ідею виникнення життя на Землі.