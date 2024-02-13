Находка ученого в Тихом океане доказывает, что в космосе мы не одни — фото

Ученый Ави Леб обнаружил таинственные крохотные "сферулы". Коллаж: Avi Loeb/iStock

Сомневаться в том, что мы не одни в этой Вселенной, больше не стоит. И хотя мы еще не познакомились с разумной внеземной цивилизацией, в разных уголках космоса ученые находят доказательства, что жизнь может существовать далеко за пределами Земли, более того, на нашу планету она тоже попала именно извне. Еще одну подсказку существования инопланетной жизни нашел ученый не в других мирах, а в Тихом океане.

Как пишет издание METRO, потрясающее открытие принадлежит израильско-американскому физику-теоретику Ави Лебу. Еще в июне прошлого года профессор Гарварда и его команда отправились в океан в поисках доказательств того, что человечество не одиноко во Вселенной. И это путешествие было не зря.

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Экспедиция была организована к месту взрыва метеора. Из глубин специалистам удалось поднять 850 крошечных сфер, которые Ави Леб назвал "сферулами".

Состав найденных идеально круглых фрагментов раньше никогда не встречался на Земле. Ученый уверен, что эти таинственные "крохи" из космоса могут содержать подсказки о внеземной жизни.

Сферулы, попавшие в Тихий океан из космоса. Фото: Dr Avi Loeb

Как удалось достать эти шарики со дна океана?

Исследователи обследовали область размером около 11 км с помощью магнитных саней, опускавшихся на глубину около 6 км, надеясь вытащить частицы размером в миллиметр. Это даже не игла в стоге сена!

"Это был сложный и рискованный научный проект, но все звезды сошлись. Мне удалось получить от донора полтора миллиона долларов в его поддержку, а затем сани, построенные нашими инженерами, заработали. Мы смогли оставить их на дне океана и собрать материал", — рассказал доктор Леб.

Ави Леб во время экспедиции по поиску внеземных технологий. Фото: Dr Avi Loeb

Что известно о сферулах?

Ученые до сих пор изучают материал. Однако уже сейчас можно сказать, что эти расплавленные капли размером с песчинку принадлежат межзвездному метеору. Предполагается, что метеор прилетел из-за границ Солнечной системы со скоростью 60 км/сек. перед взрывом у побережья Папуа-Новой Гвинеи в январе 2014 года.

"Самая интересная вещь в моей области исследований на данный момент — это сферулы метеора IM1, которые мы вытащили из Тихого океана. Метеор двигался слишком быстро, чтобы быть связанным с Солнцем, поэтому мы знаем, что он прибыл из-за пределов Солнечной системы", — рассказал доктор Ави Леб.

Сферулы, содержащие подсказки о Вселенной вне Солнечной системы. Фото: Dr Avi Loeb

В своих выводах доктор Леб описал сферулы как "магнитные шарики" с совершенно иной концентрацией материалов. В них было обнаружено чрезвычайно высокое содержание бериллия, лантана и урана, что в 1000 раз больше стандартного состава материала, из которого состоит Солнечная система. Есть и другие элементы, которых больше, чем в первичном солнечном материале.

Ученые также предполагают, что сферулы могут быть как естественными, так и искусственными. Второй вариант интригует больше всего, ведь это означает, что где-то там в космосе существуют их создатели. Но пока это только предположение.

Сферула под микроскопом. Фото: Dr Avi Loeb

Следующий шаг ученых

Далее исследователи надеются найти фрагменты большего размера, которые позволят намного больше узнать о метеоре, а также увидеть разницу между природными и искусственными частицами.

Кроме того, Ави Леб считает, что поиск фрагментов может помочь найти технологию будущего.

Ранее мы писали, что в метеорите, который упал на Землю, обнаружили внеземные белки и пыль старше Солнца.

Напомним, мы рассказывали, что ученые обнаружили в образцах астероида Рюгу важные доказательства того, что жизнь на Землю попала именно из космоса.

Также мы сообщали, что американские ученые представили новую идею возникновения жизни на Земле.