Нова антена NASA відстежила лазерне повідомлення з глибокого космосу

Нова антена Deep Space Station. Зображення: NASA/JPL-Caltech

Ще у жовтні 2023 року космічне агенство NASA разом із SpaceX запустило унікальну місію Психея, для вивчення однойменного металевого астероїда, який здатен пролити світло на походження планетарних ядер. Даний проєкт включив випробування нової системи Deep Space Optical Communications (DSOC), що використовує лазери для зв’язку. А нещодавно науковці використали нову гібридну антену, яка є частиною мережі Deep Space Station (DSN) і може приймати лазерні та радіосигнали. Тож, у листопаді DSOC успішно передала перші дані космічному апарату Psyche, а тепер вдалося отримати сигнали з глибокого космосу назад. І це справжній прорив у науці!

Новини.LIVE з посиланням на Phys.org розповідає про найцікавіші деталі застосування революційної технології.

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Так, більшість космічних місій використовують радіочастотний зв’язок, але наразі він не відповідає потребам сучасних місій з великим обсягом даних через обмежену пропускну здатність. Є також і оптичний зв’язок, що у порівнянні з радіо- може збільшити пропускну здатність у 10 або навіть у 100 разів.

Проте фахівці NASA вирішили піти іншим шляхом — DSOC перевіряє можливість передачі сигналів лазерним зв’язком з космічних апаратів. Проте, щоб успішно прийняти цей сигнал, на Землі потрібна більш надійна технологія.

Тому Мережа далекого космосу NASA (Deep Space Station або DSN), яка отримує сигнали від космічних місій, експериментує з гібридною антеною, придатною для радіо- та лазерного зв’язку.

Передавальний пристрій DSOC встановлено на космічному апараті Psyche, який запущено у космос 13 жовтня 2023 року. Антена розташована на комплексі зв'язку з глибоким космосом Goldstone поблизу Барстоу, Каліфорнія і не є частиною експерименту DSOC. DSN, DSOC та Psyche перебувають під управлінням Лабораторії реактивного руху (JPL) NASA у Південній Каліфорнії.

Перший успішно отриманий сигнал новою гібридною антеною NASA — що про нього відомо

Наприкінці 2023 року антена прийняла дані з відстані 32 млн км зі швидкістю 15,63 мегабіта на секунду, що приблизно в 40 разів швидше, ніж радіочастотний зв'язок на такій самій відстані. А вже 1 січня 2024 антена прийняла фотографію команди, завантажену в DSOC до запуску Psyche.

Таким чином експериментальна гібридна антена вперше успішно прийняла лазерні сигнали від DSOC та радіосигнали від Psyche, демонструючи синхронний радіочастотний та оптичний зв'язок у глибокому космосі.

Ця антена модернізувалася, додаючи сегментовані дзеркала в центральній частині тарілки, щоб перенаправляти лазерні сигнали.

Як пояснив спеціаліст NASA Барзія Техрані, використовується система дзеркал, датчиків і камер для активного вирівнювання лазера з глибокого космосу. Мета полягає в модернізації наявних антен у мережі DSN для оптичного та радіозв’язку або навіть у побудові нових гібридних антен.

"Ми можемо мати один актив, який робить дві речі одночасно: перетворює наші комунікаційні дороги на автомагістралі та заощаджує час, гроші й ресурси", — підкреслив Техрані.

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