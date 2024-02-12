Новая антенна NASA отследила лазерное сообщение из глубокого космоса

Новая антенна Deep Space Station. Изображение: NASA/JPL-Caltech

Еще в октябре 2023 года космическое агентство NASA вместе с SpaceX запустило уникальную миссию Психея для изучения одноименного металлического астероида, способного пролить свет на происхождение планетарных ядер. Данный проект включил опробование новой системы Deep Space Optical Communications (DSOC), использующей лазеры для связи. А недавно ученые использовали новую гибридную антенну, которая является частью сети Deep Space Station (DSN) и может принимать лазерные и радиосигналы. В ноябре DSOC успешно передала первые данные космическому аппарату Psyche, а теперь удалось получить сигналы из глубокого космоса назад. И это настоящий прорыв в науке!

Новини.LIVE со ссылкой на Phys.org рассказывает о самых интересных деталях применения революционной технологии.

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Так, большинство космических миссий используют радиочастотную связь, но пока она не отвечает потребностям современных миссий с большим объемом данных из-за ограниченной пропускной способности. Есть также и оптическая связь, которая по сравнению с радио- может увеличить пропускную способность в 10 или даже в 100 раз.

Однако специалисты NASA решили пойти по другому пути — DSOC проверяет возможность передачи сигналов лазерной связью с космических аппаратов. Однако чтобы успешно принять этот сигнал, на Земле требуется более надежная технология.

Поэтому Сеть дальнего космоса NASA (Deep Space Station или DSN), получающая сигналы от космических миссий, экспериментирует с гибридной антенной, пригодной для радио- и лазерной связи.

Передающее устройство DSOC установлено на космическом аппарате Psyche, запущенном в космос 13 октября 2023 года. Антенна расположена на комплексе связи с глубоким космосом Goldstone близ Барстоу, Калифорния и не является частью эксперимента DSOC. DSN, DSOC и Psyche находятся под управлением Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA в Южной Калифорнии.

Первый успешно полученный сигнал новой гибридной антенной NASA — что о нем известно

В конце 2023 года антенна приняла данные с расстояния 32 млн км со скоростью 15,63 мегабит в секунду, что примерно в 40 раз быстрее радиочастотной связи на таком же расстоянии. А уже 1 января 2024 года антенна приняла фотографию команды, загруженную в DSOC до запуска Psyche.

Таким образом, экспериментальная гибридная антенна впервые успешно приняла лазерные сигналы от DSOC и радиосигналы от Psyche, демонстрируя синхронную радиочастотную и оптическую связь в глубоком космосе.

Эта антенна модернизировалась, добавляя сегментированные зеркала в центральной части тарелки, чтобы перенаправить лазерные сигналы.

Как пояснил специалист NASA Барзия Техрани, используется система зеркал, датчиков и камер для активного выравнивания лазера из глубокого космоса. Цель состоит в модернизации существующих антенн в сети DSN для оптической и радиосвязи или даже в построении новых гибридных антенн.

"Мы можем иметь один актив, который делает две вещи одновременно: превращает наши коммуникационные дороги на автомагистрали и экономит время, деньги и ресурсы", — подчеркнул Техрани.

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