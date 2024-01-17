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NASA збирається "захопити" Проксиму Центавра — що придумали вчені та навіщо

17 січня 2024 06:14
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
NASA хоче захопити Проксиму Центавра, відправивши рій зондів — що відбувається
Рій космічних кораблів із лазерними вітрилами залишає Сонячну систему. Зображення: Adrian Mann
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Людство давно мріє про далекі космічні подорожі до інших зоряних систем або навіть галактик. Проте, навіть з наявними технологіями космічному кораблю потрібно від 19 000 до 81 000 років, щоб досягти Проксими Центавра. Не кажучи вже про інші ризики та виклики для астронавтів. Та все ж фахівці NASA знайшли спосіб підкорити далеку зоряну систему. 

Як пише видання Universe Today, створено революційний проєкт Swarming Proxima Centauri (Рій Проксими Центавра), який був обраний для розробки в рамках NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) на 2024 рік. Його авторами є фахівці компанії Space Initiatives Inc. та Ініціативи міжзоряних досліджень (i4is) під керівництвом головного вченого Space Initiatives Маршалла Юбенкса.

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У чому суть проєкту та як збираються завойовувати Проксиму Центавра

Наразі єдиний спосіб людства дістатися до іншої зоряної системи, не чекаючи тисячі років, — крихітні космічні апарати, які використовують лазерний привод.

Як пояснює Маршалл Юбенкс, подорож через міжзоряний простір — це питання відстані, енергії та швидкості. Наразі рекорд найдальшого польоту встановив космічний апарат "Вояджер-1", який за 46 років подолав понад 24 млрд км. 

Для міжзоряних переходів на швидкостях менш відносних (частка швидкості світла) необхідні невеликі космічні апарати масою лише кілька грамів.

 

NASA збирається захопити Проксиму Центавра — що придумали вчені та навіщо
Міжзоряні зонди. Зображення: Breakthrough Starshot

Як працюватимуть маленькі зонди та коли вони можуть дістатися Проксими Центавра

Пропозиція фахівців з підкорення Проксими Центавра включає створення 100-гігаватного лазерного прискорювача, який розганятиме тисячі мініатюрних зондів з лазерними вітрилами до відносної швидкості (близько 10-20% швидкості світла).

Передбачається, що концепція місії може бути готова до розробки до середини століття і досягне Проксими Центавра та її екзопланети, схожої на Землю (Проксима b), до третьої чверті цього століття (2075 рік або пізніше).

 

NASA підкорюватиме Проксиму Центавра за допомогою мініатюрних космічних зондів — як це можливо
Рій космічних кораблів із лазерними вітрилами залишає Сонячну систему. Зображення: Adrian Mann

З якими викликами стикаються вчені 

Юбенкс та його колеги показали, як флотилія з тисячі космічних апаратів може подолати труднощі міжзоряної подорожі та підтримувати зв'язок із Землею за допомогою динаміки рою.

Однак восьмирічна затримка в комунікаціях, обумовлена міжзоряними відстанями та загальною теорією відносності, унеможливлює віддалене управління зондами із Землі. Отже, рій повинен мати високий рівень автономії у навігації, виборі даних для відправки на Землю та ухвалення рішень.

Скільки буде коштувати підкорення Проксими Центавра маленькими зондами 

Найвитратнішим елементом стане лазерна установка, але мініатюрні космічні апарати будуть досить економічними й дешеві у виробництві. За оцінками Юбенкса, реалізація цієї концепції може обійтися майже в 100 млрд доларів.

Застосування мініатюрних зондів у космосі та перспективи проєкту 

Юбенкс і його колеги вважають, що розробка узгодженого рою роботів-зондів може знайти застосування в інших проєктах — таких, як дослідження внутрішніх океанів Європи, розкопки на Марсі, будівництво у космосі та відстеження погодних умов з навколоземної орбіти.

Хоча може пройти багато десятиліть, перш ніж міжзоряна місія буде готова вирушити до Альфи Центавра, Юбенкс та його колеги пишаються та схвильовані тим, що вони стали одними з обраних для програми NIAC НАСА на 2024 рік. Дослідження зайняли багато років, але тепер вони ближчі до реалізації, ніж будь-коли.

Раніше ми писали, що вчені з'ясували, де можна знайти розумне позаземне життя.

Нагадаємо, ми розповідали, чи здатні люди колонізувати Плутон і як довго туди летіти.

Також ми повідомляли, що дослідники знайшли планету, на якій життя може бути в усьому кращим за земне.

NASA
космос
планета
Проксима Центавра
зонд

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