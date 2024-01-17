NASA хоче захопити Проксиму Центавра, відправивши рій зондів — що відбувається

Рій космічних кораблів із лазерними вітрилами залишає Сонячну систему. Зображення: Adrian Mann

Людство давно мріє про далекі космічні подорожі до інших зоряних систем або навіть галактик. Проте, навіть з наявними технологіями космічному кораблю потрібно від 19 000 до 81 000 років, щоб досягти Проксими Центавра. Не кажучи вже про інші ризики та виклики для астронавтів. Та все ж фахівці NASA знайшли спосіб підкорити далеку зоряну систему.

Як пише видання Universe Today, створено революційний проєкт Swarming Proxima Centauri (Рій Проксими Центавра), який був обраний для розробки в рамках NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) на 2024 рік. Його авторами є фахівці компанії Space Initiatives Inc. та Ініціативи міжзоряних досліджень (i4is) під керівництвом головного вченого Space Initiatives Маршалла Юбенкса.

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Наразі єдиний спосіб людства дістатися до іншої зоряної системи, не чекаючи тисячі років, — крихітні космічні апарати, які використовують лазерний привод.

Як пояснює Маршалл Юбенкс, подорож через міжзоряний простір — це питання відстані, енергії та швидкості. Наразі рекорд найдальшого польоту встановив космічний апарат "Вояджер-1", який за 46 років подолав понад 24 млрд км.

Для міжзоряних переходів на швидкостях менш відносних (частка швидкості світла) необхідні невеликі космічні апарати масою лише кілька грамів.

Міжзоряні зонди. Зображення: Breakthrough Starshot

Як працюватимуть маленькі зонди та коли вони можуть дістатися Проксими Центавра

Пропозиція фахівців з підкорення Проксими Центавра включає створення 100-гігаватного лазерного прискорювача, який розганятиме тисячі мініатюрних зондів з лазерними вітрилами до відносної швидкості (близько 10-20% швидкості світла).

Передбачається, що концепція місії може бути готова до розробки до середини століття і досягне Проксими Центавра та її екзопланети, схожої на Землю (Проксима b), до третьої чверті цього століття (2075 рік або пізніше).

Рій космічних кораблів із лазерними вітрилами залишає Сонячну систему. Зображення: Adrian Mann

З якими викликами стикаються вчені

Юбенкс та його колеги показали, як флотилія з тисячі космічних апаратів може подолати труднощі міжзоряної подорожі та підтримувати зв'язок із Землею за допомогою динаміки рою.

Однак восьмирічна затримка в комунікаціях, обумовлена міжзоряними відстанями та загальною теорією відносності, унеможливлює віддалене управління зондами із Землі. Отже, рій повинен мати високий рівень автономії у навігації, виборі даних для відправки на Землю та ухвалення рішень.

Скільки буде коштувати підкорення Проксими Центавра маленькими зондами

Найвитратнішим елементом стане лазерна установка, але мініатюрні космічні апарати будуть досить економічними й дешеві у виробництві. За оцінками Юбенкса, реалізація цієї концепції може обійтися майже в 100 млрд доларів.

Застосування мініатюрних зондів у космосі та перспективи проєкту

Юбенкс і його колеги вважають, що розробка узгодженого рою роботів-зондів може знайти застосування в інших проєктах — таких, як дослідження внутрішніх океанів Європи, розкопки на Марсі, будівництво у космосі та відстеження погодних умов з навколоземної орбіти.

Хоча може пройти багато десятиліть, перш ніж міжзоряна місія буде готова вирушити до Альфи Центавра, Юбенкс та його колеги пишаються та схвильовані тим, що вони стали одними з обраних для програми NIAC НАСА на 2024 рік. Дослідження зайняли багато років, але тепер вони ближчі до реалізації, ніж будь-коли.

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