NASA хочет захватить Проксиму Центавра, отправив рой зондов — что происходит

NASA собирается "захватить" Проксиму Центавра — что придумали ученые и зачем
Человечество давно мечтает о далеких космических путешествиях в другие звездные системы или даже галактики. Однако даже с имеющимися технологиями космическому кораблю требуется от 19 000 до 81 000 лет, чтобы достичь Проксимы Центавра. Не говоря уже о других рисках и вызовах для астронавтов. И все же специалисты NASA нашли способ покорить далекую звездную систему.
Как пишет издание Universe Today, создан революционный проект Swarming Proxima Centauri (Рой Проксима Центавра), который был выбран для разработки в рамках NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) на 2024 год. Его авторами являются специалисты компании Space Initiatives Inc. и Инициативы межзвездных исследований (i4is) под руководством главного ученого Space Initiatives Маршалла Юбэнкса.
В чем суть проекта и как собираются завоевывать Проксиму Центавра
Единственный способ человечества добраться до другой звездной системы, не дожидаясь тысячи лет, — крошечные космические аппараты, использующие лазерный привод.
Как объясняет Маршалл Юбэнкс, путешествие через межзвездное пространство — это вопрос расстояния, энергии и скорости. В настоящее время рекорд самого дальнего полета установил космический аппарат "Вояджер-1", который за 46 лет преодолел более 24 млрд км.
Для межзвездных переходов на скоростях менее относительных (доля скорости света) необходимы небольшие космические аппараты массой всего несколько граммов.
Как будут работать маленькие зонды и когда они могут добраться до Проксимы Центавра
Предложение специалистов по покорению Проксимы Центавра включает в себя создание 100-гигаватного лазерного ускорителя, который будет разгонять тысячи миниатюрных зондов с лазерными парусами до относительной скорости (около 10-20% скорости света).
Предполагается, что концепция миссии может быть готова к разработке к середине века и достигнет Проксимы Центавра и его экзопланеты, похожей на Землю (Проксима b), к третьей четверти этого столетия (2075 или позже).
С какими вызовами сталкиваются ученые
Юбэнкс и его коллеги показали, как флотилия из тысячи космических аппаратов может преодолеть трудности межзвездного путешествия и поддерживать связь с Землей с помощью динамики роя.
Однако восьмилетняя задержка в коммуникациях, обусловленная межзвездными расстояниями и общей теорией относительности, делает невозможным удаленное управление зондами с Земли. Следовательно, рой должен иметь высокий уровень автономии в навигации, выборе данных для отправки на Землю и принятии решений.
Сколько будет стоить покорения Проксимы Центавра маленькими зондами
Самым затратным элементом станет лазерная установка, но миниатюрные космические аппараты будут достаточно экономичны и дешевы в производстве. По оценкам Юбэнкса, реализация этой концепции может обойтись почти в 100 млрд долларов.
Применение миниатюрных зондов в космосе и перспективы проекта
Юбэнкс и его коллеги считают, что разработка согласованного роя роботов-зондов может найти применение в других проектах, таких как исследования внутренних океанов Европы, раскопки на Марсе, строительство в космосе и отслеживание погодных условий с околоземной орбиты.
Хотя может пройти много десятилетий, прежде чем межзвездная миссия будет готова отправиться на Альфу Центавру, Юбэнкс и его коллеги гордятся и взволнованы тем, что они стали одними из избранных для программы NIAC NASA на 2024 год. Исследования заняли много лет, но теперь они более близки к реализации, чем когда-либо.
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