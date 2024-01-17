NASA хочет захватить Проксиму Центавра, отправив рой зондов — что происходит

Рой космических кораблей с лазерными парусами покидает Солнечную систему. Изображение: Adrian Mann

Человечество давно мечтает о далеких космических путешествиях в другие звездные системы или даже галактики. Однако даже с имеющимися технологиями космическому кораблю требуется от 19 000 до 81 000 лет, чтобы достичь Проксимы Центавра. Не говоря уже о других рисках и вызовах для астронавтов. И все же специалисты NASA нашли способ покорить далекую звездную систему.

Как пишет издание Universe Today, создан революционный проект Swarming Proxima Centauri (Рой Проксима Центавра), который был выбран для разработки в рамках NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) на 2024 год. Его авторами являются специалисты компании Space Initiatives Inc. и Инициативы межзвездных исследований (i4is) под руководством главного ученого Space Initiatives Маршалла Юбэнкса.

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Единственный способ человечества добраться до другой звездной системы, не дожидаясь тысячи лет, — крошечные космические аппараты, использующие лазерный привод.

Как объясняет Маршалл Юбэнкс, путешествие через межзвездное пространство — это вопрос расстояния, энергии и скорости. В настоящее время рекорд самого дальнего полета установил космический аппарат "Вояджер-1", который за 46 лет преодолел более 24 млрд км.

Для межзвездных переходов на скоростях менее относительных (доля скорости света) необходимы небольшие космические аппараты массой всего несколько граммов.

Межзвездные зонды. Изображение: Breakthrough Starshot

Как будут работать маленькие зонды и когда они могут добраться до Проксимы Центавра

Предложение специалистов по покорению Проксимы Центавра включает в себя создание 100-гигаватного лазерного ускорителя, который будет разгонять тысячи миниатюрных зондов с лазерными парусами до относительной скорости (около 10-20% скорости света).

Предполагается, что концепция миссии может быть готова к разработке к середине века и достигнет Проксимы Центавра и его экзопланеты, похожей на Землю (Проксима b), к третьей четверти этого столетия (2075 или позже).

Рой космических кораблей с лазерными парусами покидает Солнечную систему. Изображение: Adrian Mann

С какими вызовами сталкиваются ученые

Юбэнкс и его коллеги показали, как флотилия из тысячи космических аппаратов может преодолеть трудности межзвездного путешествия и поддерживать связь с Землей с помощью динамики роя.

Однако восьмилетняя задержка в коммуникациях, обусловленная межзвездными расстояниями и общей теорией относительности, делает невозможным удаленное управление зондами с Земли. Следовательно, рой должен иметь высокий уровень автономии в навигации, выборе данных для отправки на Землю и принятии решений.

Сколько будет стоить покорения Проксимы Центавра маленькими зондами

Самым затратным элементом станет лазерная установка, но миниатюрные космические аппараты будут достаточно экономичны и дешевы в производстве. По оценкам Юбэнкса, реализация этой концепции может обойтись почти в 100 млрд долларов.

Применение миниатюрных зондов в космосе и перспективы проекта

Юбэнкс и его коллеги считают, что разработка согласованного роя роботов-зондов может найти применение в других проектах, таких как исследования внутренних океанов Европы, раскопки на Марсе, строительство в космосе и отслеживание погодных условий с околоземной орбиты.

Хотя может пройти много десятилетий, прежде чем межзвездная миссия будет готова отправиться на Альфу Центавру, Юбэнкс и его коллеги гордятся и взволнованы тем, что они стали одними из избранных для программы NIAC NASA на 2024 год. Исследования заняли много лет, но теперь они более близки к реализации, чем когда-либо.

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